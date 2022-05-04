https://ria.ru/20220504/neft-1786747541.html

В Госдуме допустили, что ЕС скоро придется платить за нефть рублями

В Госдуме допустили, что ЕС скоро придется платить за нефть рублями - РИА Новости, 04.05.2022

В Госдуме допустили, что ЕС скоро придется платить за нефть рублями

Европейские страны еще долгое время не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, вероятно, тоже придется расплачиваться рублями, решение... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:34

2022-05-04T11:34

2022-05-04T11:34

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

госдума рф

вячеслав никонов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европейские страны еще долгое время не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, вероятно, тоже придется расплачиваться рублями, решение европейцев приведет только к росту цены на энергоносители, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Полагаю, что теперь Венгрия и Словакия станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе. И чехи с болгарами, если повезет. Правда, подозреваю, платить за нефть вскоре тоже придётся рублями", - заявил парламентарий.Как добавил Никонов, страны ЕС "еще долго не смогут" отказаться от российского импорта. Если санкции будут введены, Россия сможет перенаправить экспортные мощности, например, на Восток, добавил он."Сейчас, сокращая добычу, мы и так получаем рекордные доходы за энергоносители из-за высокой цены. После санкций цена ещё подскочит", - констатировал он.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, госдума рф, вячеслав никонов