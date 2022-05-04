https://ria.ru/20220504/neft-1786735905.html

ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны, считают в Совфеде

ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны, считают в Совфеде - РИА Новости, 04.05.2022

ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны, считают в Совфеде

Евросоюз, заявив о намерении до конца года запретить импорт российской нефти, просто будет закупать ее через третьи страны и по более высокой цене, заявил РИА... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:49

2022-05-04T10:49

2022-05-04T11:10

владимир джабаров

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз, заявив о намерении до конца года запретить импорт российской нефти, просто будет закупать ее через третьи страны и по более высокой цене, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят - не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем", - сказал политик. По его словам, не будут страны ЕС покупать нефть, купят другие. "Вы же ее все равно будете покупать, только через третьи страны. Нашу же нефть, только дороже", - подчеркнул он. По мнению Джабарова, если для того, чтобы насолить России, ЕС готов идти на такие издержки - "флаг им в руки".Законодатель назвал бессмысленной политику Евросоюза, когда еврочиновники "закусив удила" принимают такие непродуманные решения. По мнению Джабарова, они почувствуют последствия этих решений, когда население стран ЕС выскажет свое недовольство возросшими ценами на продукты, ростом топлива на АЗС. "Долго спекулировать на теме России у них не получится", - уверен сенатор. Избиратели спросят с них, почему не поставляются товары, которые дешевле. Джабаров также полагает, что еврочиновники такими решениями сами себя вычеркивают из "своего политического будущего".

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир джабаров, экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии