10:49 04.05.2022 (обновлено: 11:10 04.05.2022)
ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны, считают в Совфеде
Сенатор Джабаров: Европа будет закупать российскую нефть через третьи страны
Владимир Джабаров во время пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз, заявив о намерении до конца года запретить импорт российской нефти, просто будет закупать ее через третьи страны и по более высокой цене, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят - не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем", - сказал политик. По его словам, не будут страны ЕС покупать нефть, купят другие. "Вы же ее все равно будете покупать, только через третьи страны. Нашу же нефть, только дороже", - подчеркнул он. По мнению Джабарова, если для того, чтобы насолить России, ЕС готов идти на такие издержки - "флаг им в руки".
Законодатель назвал бессмысленной политику Евросоюза, когда еврочиновники "закусив удила" принимают такие непродуманные решения. По мнению Джабарова, они почувствуют последствия этих решений, когда население стран ЕС выскажет свое недовольство возросшими ценами на продукты, ростом топлива на АЗС. "Долго спекулировать на теме России у них не получится", - уверен сенатор. Избиратели спросят с них, почему не поставляются товары, которые дешевле. Джабаров также полагает, что еврочиновники такими решениями сами себя вычеркивают из "своего политического будущего".