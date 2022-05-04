https://ria.ru/20220504/nato-1786894015.html

Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности, заявил Гаврилов

Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 04.05.2022

Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности, заявил Гаврилов

Вступление в НАТО пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:39

2022-05-04T23:39

2022-05-04T23:39

йенс столтенберг

нато

россия

европа

финляндия

швеция

в мире

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html

россия

европа

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

йенс столтенберг, нато, россия, европа, финляндия, швеция, в мире, безопасность