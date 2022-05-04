11:46 04.05.2022 (обновлено: 13:18 04.05.2022)
Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу
Глава Минобороны России Шойгу назвал прибывший на Украину транспорт НАТО законной целью
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", — сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, в ходе спецоперации российские военнослужащие "проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса".
"Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим", — заявил Шойгу.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.