https://ria.ru/20220504/nagrada-1786883119.html
Путин наградил Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 04.05.2022
Путин наградил Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагита Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:08
2022-05-04T21:08
2022-05-04T21:08
экономика
справки
вагит алекперов
баку
ссср
лукойл
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагита Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Алекперова Вагита Юсуфовича", - говорится в документе.Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.Вагит Алекперов родился 1 сентября 1950 года в Баку. В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). С 1990 по 1991 год занимал должности заместителя, первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР.Алекперов 21 апреля проинформировал "Лукойл" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Алекперов возглавлял компанию с момента её основания в 1993 году.По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций "Лукойла", правами голоса по которым он не распоряжается. Однако в проспекте эмиссии еврооблигаций "Лукойла" осенью 2021 года отмечалось, что доля Алекперова в компании составляет 28,33%.
https://ria.ru/20220421/alikperov-1784716548.html
https://ria.ru/20220421/lukoyl-1784780849.html
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экономика, справки, вагит алекперов, баку, ссср, лукойл
Путин наградил Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагита Алекперова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Алекперова Вагита Юсуфовича", - говорится в документе.
Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.
Вагит Алекперов
родился 1 сентября 1950 года в Баку
. В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). С 1990 по 1991 год занимал должности заместителя, первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР
.
Алекперов 21 апреля проинформировал "Лукойл
" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Алекперов возглавлял компанию с момента её основания в 1993 году.
По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций "Лукойла", правами голоса по которым он не распоряжается. Однако в проспекте эмиссии еврооблигаций "Лукойла" осенью 2021 года отмечалось, что доля Алекперова в компании составляет 28,33%.