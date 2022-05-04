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В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень" - РИА Новости, 04.05.2022
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Музейные маршруты России - 2022
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В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"
В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень" - РИА Новости, 04.05.2022
В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"
В Санкт-Петербурге возродили старинную традицию исполнения музыкального произведения по воскресеньям в полдень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:49
2022-05-04T16:49
санкт-петербург
традиции
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
музейные маршруты россии - 2022
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге возродили старинную традицию исполнения музыкального произведения по воскресеньям в полдень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы на набережной Мойки туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известные мелодии. Первый раз акцию провели в минувшие выходные в рамках открытия летнего туристического сезона 2022 года.Как отметили в министерстве, идея возродить старинную традицию родилась в рамках "Музейных маршрутов России" у одного из постоянных участников этого проекта, председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева."Петербург ждет гостей со всем своим радушием и гостеприимством. Открываются новые интересные объекты, запускаются новые маршруты, программы и экскурсии. Каждый гость познает для себя что-то свое в нашем прекрасном городе. Открывайте свой Петербург – он приготовил для вас массу сюрпризов в летнем сезоне", – привели в ведомстве слова Корнеева.
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санкт-петербург, традиции, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
16:49 04.05.2022
 

В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"

© Фото : Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"
Санкт-Петербурге возродили Императорский полдень - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге возродили старинную традицию исполнения музыкального произведения по воскресеньям в полдень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.
Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы на набережной Мойки туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известные мелодии. Первый раз акцию провели в минувшие выходные в рамках открытия летнего туристического сезона 2022 года.
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Как отметили в министерстве, идея возродить старинную традицию родилась в рамках "Музейных маршрутов России" у одного из постоянных участников этого проекта, председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.
"Петербург ждет гостей со всем своим радушием и гостеприимством. Открываются новые интересные объекты, запускаются новые маршруты, программы и экскурсии. Каждый гость познает для себя что-то свое в нашем прекрасном городе. Открывайте свой Петербург – он приготовил для вас массу сюрпризов в летнем сезоне", – привели в ведомстве слова Корнеева.
 
Музейные маршруты России - 2022Санкт-ПетербургТрадицииМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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