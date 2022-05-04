https://ria.ru/20220504/muzyka-1786830065.html

В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"

В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень" - РИА Новости, 04.05.2022

В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"

В Санкт-Петербурге возродили старинную традицию исполнения музыкального произведения по воскресеньям в полдень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:49

2022-05-04T16:49

2022-05-04T16:49

санкт-петербург

традиции

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

музейные маршруты россии - 2022

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге возродили старинную традицию исполнения музыкального произведения по воскресеньям в полдень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы на набережной Мойки туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известные мелодии. Первый раз акцию провели в минувшие выходные в рамках открытия летнего туристического сезона 2022 года.Как отметили в министерстве, идея возродить старинную традицию родилась в рамках "Музейных маршрутов России" у одного из постоянных участников этого проекта, председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева."Петербург ждет гостей со всем своим радушием и гостеприимством. Открываются новые интересные объекты, запускаются новые маршруты, программы и экскурсии. Каждый гость познает для себя что-то свое в нашем прекрасном городе. Открывайте свой Петербург – он приготовил для вас массу сюрпризов в летнем сезоне", – привели в ведомстве слова Корнеева.

https://ria.ru/20220426/rezerv-1785617410.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, традиции, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)