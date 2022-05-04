https://ria.ru/20220504/mariupol-1786749204.html
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии - РИА Новости, 04.05.2022
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:40
2022-05-04T11:40
2022-05-04T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
мариуполь
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_d16c34a44b43ade0cbb9ad3f8b756840.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ee2b41006d544ebe8b1dac7b8c6cc0ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, мариуполь, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
Глава Минобороны Шойгу заявил о контроле российской армии над Мариуполем