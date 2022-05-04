https://ria.ru/20220504/mariupol-1786749204.html

Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии - РИА Новости, 04.05.2022

Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:40

2022-05-04T11:40

2022-05-04T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

мариуполь

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html

мариуполь

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, мариуполь, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины