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Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/mariupol-1786749204.html
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии - РИА Новости, 04.05.2022
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:40
2022-05-04T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
мариуполь
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html
мариуполь
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безопасность, мариуполь, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
11:40 04.05.2022
 
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

Глава Минобороны Шойгу заявил о контроле российской армии над Мариуполем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Девочка играет во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:06
Мирная жизнь возвращается в Мариуполь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьМариупольРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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