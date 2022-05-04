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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.05.2022
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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.05.2022
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС
Новая рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в среду в Стамбуле,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:14
2022-05-04T22:15
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
украина
россия
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в среду в Стамбуле, на ней подробно обсуждалась ситуация с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине, особенно Запорожской АЭС, сообщил "Росатом"."Была рассмотрена вся основная повестка дня отношений рабочего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. В частности, стороны подробно обсудили ситуацию с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине в нынешнее непростое время", - говорится в сообщении."Особое внимание Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси уделили положению дел на Запорожской АЭС, в том числе с учетом высказанного генеральным директором МАГАТЭ пожелания об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию", - отмечается в пресс-релизе.В свою очередь, Лихачев "основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом"."Есть договоренность о продолжении регулярных контактов", - указывается в сообщении.
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в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, украина, россия, магатэ, запорожская аэс
22:14 04.05.2022 (обновлено: 22:15 04.05.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси обсудил с главой Росатома Лихачевым Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в среду в Стамбуле, на ней подробно обсуждалась ситуация с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине, особенно Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
"Была рассмотрена вся основная повестка дня отношений рабочего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. В частности, стороны подробно обсудили ситуацию с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине в нынешнее непростое время", - говорится в сообщении.
"Особое внимание Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси уделили положению дел на Запорожской АЭС, в том числе с учетом высказанного генеральным директором МАГАТЭ пожелания об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию", - отмечается в пресс-релизе.
В свою очередь, Лихачев "основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом".
"Есть договоренность о продолжении регулярных контактов", - указывается в сообщении.
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В миреАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиУкраинаРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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