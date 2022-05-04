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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.05.2022

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома Запорожскую АЭС

Новая рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в среду в Стамбуле,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:14

2022-05-04T22:14

2022-05-04T22:15

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в среду в Стамбуле, на ней подробно обсуждалась ситуация с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине, особенно Запорожской АЭС, сообщил "Росатом"."Была рассмотрена вся основная повестка дня отношений рабочего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. В частности, стороны подробно обсудили ситуацию с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине в нынешнее непростое время", - говорится в сообщении."Особое внимание Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси уделили положению дел на Запорожской АЭС, в том числе с учетом высказанного генеральным директором МАГАТЭ пожелания об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию", - отмечается в пресс-релизе.В свою очередь, Лихачев "основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом"."Есть договоренность о продолжении регулярных контактов", - указывается в сообщении.

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в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, украина, россия, магатэ, запорожская аэс