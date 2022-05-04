https://ria.ru/20220504/maersk-1786834875.html

Maersk закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года

Maersk закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года - РИА Новости, 04.05.2022

Maersk закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года, а остальные, расположенные на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:27

2022-05-04T16:27

2022-05-04T16:27

экономика

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года, а остальные, расположенные на территории России - в течение лета текущего года, следует из релиза компании."Мы сделали все возможное, чтобы ответственно подойти к уходу из России. Ожидается, что наши офисы на Дальнем Востоке России, в Новороссийске и Калининграде будут закрыты в течение лета 2022 года. Офисы в Санкт-Петербурге и Москве будут работать до конца года", - говорится в сообщении Maersk.В марте Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России на фоне ситуации вокруг Украины. Холдинг также прекращает прием новых заказов на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные.Компания отметила, что офисы в Белоруссии также будут закрыты летом.Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.

https://ria.ru/20220427/sudno-1785651505.html

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, москва, санкт-петербург