https://ria.ru/20220504/kosmos-1786746263.html

Урок из космоса. Как китайские тайконавты провели время на орбите

Урок из космоса. Как китайские тайконавты провели время на орбите - РИА Новости, 04.05.2022

Урок из космоса. Как китайские тайконавты провели время на орбите

Китай совершает новые прорывы в околоземном пространстве – вернувшиеся на Землю тайконавты (так в КНР называют космонавтов) миссии "Шэньчжоу-13" сделали космос... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:31

2022-05-04T11:31

2022-05-04T11:31

россия-китай: главное

китай

космос

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МОСКВА, 4 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай совершает новые прорывы в околоземном пространстве – вернувшиеся на Землю тайконавты (так в КНР называют космонавтов) миссии "Шэньчжоу-13" сделали космос ближе к Земле, проведя два урока для школьников в прямом эфире прямо с космической станции. Миссия "Шэньчжоу-13" успешно завершилась в середине апреля, однако впереди новые открытия - уже в июне должен стартовать корабль "Шэньчжоу-14". О чем рассказали тайконавты – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Уникальные экспериментыТайконавты "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу вывели дистанционное обучение на невиданный до этого уровень. Уже во второй раз они провели урок-прямую трансляцию из космоса во время пребывания на китайской космической станции.За время 41-минутного урока, который транслировался в прямом эфире по всему миру, тайконавты провели четыре эксперимента, чтобы продемонстрировать физические явления, возможные только в условиях микрогравитации, включая кристаллизацию жидкости и "водный мост". Другие эксперименты объясняли, почему вода и нефть на Земле и в космосе ведут себя по-разному. В одном эксперименте Ван Япин использовала игрушку Бин Дунь Дунь – талисман зимней Олимпиады в Пекине, чтобы показать, как объекты летают в невесомости.Кроме того, тайконавты показали некоторые новейшие технические разработки и экспериментальное оборудование, которое в дальнейшем будет использовано на космической станции.В Китае основная трансляция уроков велась в Китайском музее науки и техники, а еще два класса оборудовали в тибетской Лхасе и синьцзянском Урумчи.Вопросы со всего светаПосле урока ученикам представилась возможность пообщаться с космонавтами. И, судя по шквалу вопросов с Земли, интерес к космосу у китайских школьников огромный. Один из учеников в Тибетском автономном районе спросил, как выглядит Луна из космоса. Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района поинтересовалась, могут ли ее научные проекты в перспективе пригодиться на китайской космической станции.Некоторые вопросы были менее серьезными. "Мне нравится прыгать через скакалку, и мне интересно, каково это прыгать внутри космической станции", – полюбопытствовал школьник по имени Сюй Цзыци.Космические преемникиВ ответ на вопрос о том, что они делают для развлечения вне работы, китайские астронавты рассказали, что тренируются на беговой дорожке, поют в караоке и играют на музыкальных инструментах. У них даже была возможность посмотреть зимние игры в Пекине.Если второй орбитальный урок носил более научный характер, то во время первого занятия со школьниками члены миссии "Шэньчэоу-13" провели экскурсию по строящейся космической станции. Показали спальни, столовую, туалет. Стоит отметить, что тайконавты стали вторыми в мире космическими учителями. Первую лекцию с орбиты в 2007 году провела астронавт NASA Барбара Рэддинг Морган на МКС.Своим преемникам, а точнее, преемнице – китайской космонавтке Ван Япин, она написала: "Мы гордимся вами. Китай и весь мир, который мы изучаем вместе – прекрасны". Сама Япин после своего первого урока с космической станции поделилась, что ее мечта сбылась.Интерактивное мероприятие в режиме реального времени с тайконавтами Китая подчеркивает реальность технологических достижений страны, демонстрирует возможности и полезность ее космической программы, комментировали событие иностранные эксперты.Уроки из космоса – не только повод для национальной гордости, но также отличная мотивация для молодежи, заинтересованной в науке. Увидев кумиров, вещающих с космической станции, мало кто из школьников не станет мечтать о карьере тайконавта или ученого.Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" отправились на орбиту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в октябре прошлого года. За шесть месяцев на орбите трио, помимо прямых включений в классы на Земле, совершило два выхода в открытый космос, провело более 20 научных экспериментов. Шесть месяцев — средняя продолжительность миссий астронавтов на Международную космическую станцию. Однако для Китая это самая долгая пилотируемая космическая миссия в истории страны.Всего на миссию отводилось 167 дней, и утром 16 апреля 2022 года, спустя 9 часов после отсоединения от космической станции "Тяньгун" команда приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия.

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

https://ria.ru/20220418/kitay-1784050916.html

китай

космос

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос