https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html

У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт

У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2022

У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт

Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:58

2022-05-04T10:58

2022-05-04T10:58

в мире

кндр (северная корея)

япония

министерство обороны японии

южная корея

сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Так он прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, согласно которому КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. В Сеуле предположили, что это - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)."Если речь идёт действительно об МБР, то Японии и Южной Корее волноваться не о чем – это пусть США паникуют. Пхеньян можно только поздравить с тем, что теперь у них есть полная линейка ядерного оружия от межконтинентальных баллистических ракет до ракет малой дальности, что заставляет Вашингтон воздерживаться от провокаций вблизи КНДР", - сказал Сивков.Эксперт напомнил, что несколько лет назад напряжение и рост военной активности США и их союзников вблизи Северной Кореи постоянно нарастал, теперь же эта тенденция пошла на спад, "что является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".В марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.

https://ria.ru/20220504/kndr-1786729628.html

https://ria.ru/20220504/kndr-1786715438.html

кндр (северная корея)

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), япония, министерство обороны японии, южная корея, сша