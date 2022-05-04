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У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2022
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У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2022
У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:58
2022-05-04T10:58
в мире
кндр (северная корея)
япония
министерство обороны японии
южная корея
сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Так он прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, согласно которому КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. В Сеуле предположили, что это - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)."Если речь идёт действительно об МБР, то Японии и Южной Корее волноваться не о чем – это пусть США паникуют. Пхеньян можно только поздравить с тем, что теперь у них есть полная линейка ядерного оружия от межконтинентальных баллистических ракет до ракет малой дальности, что заставляет Вашингтон воздерживаться от провокаций вблизи КНДР", - сказал Сивков.Эксперт напомнил, что несколько лет назад напряжение и рост военной активности США и их союзников вблизи Северной Кореи постоянно нарастал, теперь же эта тенденция пошла на спад, "что является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".В марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786729628.html
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кндр (северная корея)
япония
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), япония, министерство обороны японии, южная корея, сша
10:58 04.05.2022
 
У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт

Военный эксперт Сивков: у КНДР есть вся линейка ядерного оружия для сдерживания США

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Так он прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, согласно которому КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. В Сеуле предположили, что это - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
10:19
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД
"Если речь идёт действительно об МБР, то Японии и Южной Корее волноваться не о чем – это пусть США паникуют. Пхеньян можно только поздравить с тем, что теперь у них есть полная линейка ядерного оружия от межконтинентальных баллистических ракет до ракет малой дальности, что заставляет Вашингтон воздерживаться от провокаций вблизи КНДР", - сказал Сивков.
Эксперт напомнил, что несколько лет назад напряжение и рост военной активности США и их союзников вблизи Северной Кореи постоянно нарастал, теперь же эта тенденция пошла на спад, "что является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".
В марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:40
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты
 
В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияМинистерство обороны ЯпонииЮжная КореяСША
 
 
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