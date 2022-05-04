У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
Военный эксперт Сивков: у КНДР есть вся линейка ядерного оружия для сдерживания США
© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Северная Корея сегодня имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания США и уменьшения провокаций вблизи своих границ, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Так он прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, согласно которому КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. В Сеуле предположили, что это - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
"Если речь идёт действительно об МБР, то Японии и Южной Корее волноваться не о чем – это пусть США паникуют. Пхеньян можно только поздравить с тем, что теперь у них есть полная линейка ядерного оружия от межконтинентальных баллистических ракет до ракет малой дальности, что заставляет Вашингтон воздерживаться от провокаций вблизи КНДР", - сказал Сивков.
Эксперт напомнил, что несколько лет назад напряжение и рост военной активности США и их союзников вблизи Северной Кореи постоянно нарастал, теперь же эта тенденция пошла на спад, "что является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".
В марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.