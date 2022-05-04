https://ria.ru/20220504/indiya-1786816623.html
"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели
"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели - РИА Новости, 04.05.2022
"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели
Туроператоры рассказали о стоимости перелета между столицами России и Индии, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:00
2022-05-04T16:00
2022-05-04T18:27
туризм
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости перелета между столицами России и Индии, сообщает АТОР.Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дели запланирован на 5 мая. Путешествие состоится на самолетах Airbus A330 из Шереметьево по четвергам и воскресеньям в мае, после — по понедельникам и пятницам.Туроператоры называют стоимость авиабилетов "более чем привлекательной". В начале мая расходы туристов составят от 17,5 тысячи рублей в одну сторону, а в конце последнего месяца весны они снизятся до 14,8 тысячи рублей.Для сравнения: перелет с пересадкой в Ташкенте обойдется в 29 тысяч рублей в одну сторону, со стыковкой в Дохе — в 30,4 тысячи рублей, а в Абу-Даби — 31,8 тысячи рублей.Причина низких тарифов кроется в завершении туристического сезона. В стране жарко — до пятидесяти градусов, и влажно. Погода не слишком комфортна для экскурсий, зато подходит для оздоровительного отдыха. В этом году власти Индии решили продвигать этот вид туризма и даже предлагают специальное разрешение на въезд — AYUSH visa. Такая поездка будет не бюджетной — от 1,5 тысячи долларов. Если турист выберет проживание в пятизвездочном отеле, то заплатить придется не менее трех тысяч долларов.Также эксперты отмечают, что рейсы "Аэрофлота" в Дели могут быть интересны для пассажиров, направляющихся в Таиланд. За перелет по маршруту Москва — Пхукет со стыковкой в Дели нужно заплатить 33,7 тысячи рублей в одну сторону, а если делать остановку в Абу-Даби, то дорога обойдется почти в 40 тысяч рублей.Сейчас в Индию могут приехать и вакцинированные, и непривитые россияне. Всем им нужен отрицательный результат ПЦР-теста — и можно путешествовать по всей стране.
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туризм, новости - туризм, индия, дели, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, airbus a330, куда поехать в выходные, куда можно лететь, самолеты, пассажиры, коронавирус covid-19
16:00 04.05.2022 (обновлено: 18:27 04.05.2022)
"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели
Аэрофлот" подтвердил выполнение рейсов из Москвы в Дели с 6 мая
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о стоимости перелета между столицами России и Индии, сообщает
АТОР.
Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дели запланирован на 5 мая. Путешествие состоится на самолетах Airbus A330 из Шереметьево по четвергам и воскресеньям в мае, после — по понедельникам и пятницам.
Туроператоры называют стоимость авиабилетов "более чем привлекательной". В начале мая расходы туристов составят от 17,5 тысячи рублей в одну сторону, а в конце последнего месяца весны они снизятся до 14,8 тысячи рублей.
Для сравнения: перелет с пересадкой в Ташкенте обойдется в 29 тысяч рублей в одну сторону, со стыковкой в Дохе — в 30,4 тысячи рублей, а в Абу-Даби — 31,8 тысячи рублей.
Причина низких тарифов кроется в завершении туристического сезона. В стране жарко — до пятидесяти градусов, и влажно. Погода не слишком комфортна для экскурсий, зато подходит для оздоровительного отдыха.
В этом году власти Индии решили продвигать этот вид туризма и даже предлагают
специальное разрешение на въезд — AYUSH visa. Такая поездка будет не бюджетной — от 1,5 тысячи долларов. Если турист выберет проживание в пятизвездочном отеле, то заплатить придется не менее трех тысяч долларов.
Также эксперты отмечают, что рейсы "Аэрофлота" в Дели могут быть интересны для пассажиров, направляющихся в Таиланд. За перелет по маршруту Москва — Пхукет со стыковкой в Дели нужно заплатить 33,7 тысячи рублей в одну сторону, а если делать остановку в Абу-Даби, то дорога обойдется почти в 40 тысяч рублей.
Сейчас в Индию могут приехать и вакцинированные, и непривитые россияне. Всем им нужен отрицательный результат ПЦР-теста — и можно путешествовать по всей стране.