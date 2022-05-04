https://ria.ru/20220504/indiya-1786816623.html

"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели

"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели - РИА Новости, 04.05.2022

"Аэрофлот" предложил недорогие билеты из Москвы в Дели

Туроператоры рассказали о стоимости перелета между столицами России и Индии, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:00

2022-05-04T16:00

2022-05-04T18:27

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости перелета между столицами России и Индии, сообщает АТОР.Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дели запланирован на 5 мая. Путешествие состоится на самолетах Airbus A330 из Шереметьево по четвергам и воскресеньям в мае, после — по понедельникам и пятницам.Туроператоры называют стоимость авиабилетов "более чем привлекательной". В начале мая расходы туристов составят от 17,5 тысячи рублей в одну сторону, а в конце последнего месяца весны они снизятся до 14,8 тысячи рублей.Для сравнения: перелет с пересадкой в Ташкенте обойдется в 29 тысяч рублей в одну сторону, со стыковкой в Дохе — в 30,4 тысячи рублей, а в Абу-Даби — 31,8 тысячи рублей.Причина низких тарифов кроется в завершении туристического сезона. В стране жарко — до пятидесяти градусов, и влажно. Погода не слишком комфортна для экскурсий, зато подходит для оздоровительного отдыха. В этом году власти Индии решили продвигать этот вид туризма и даже предлагают специальное разрешение на въезд — AYUSH visa. Такая поездка будет не бюджетной — от 1,5 тысячи долларов. Если турист выберет проживание в пятизвездочном отеле, то заплатить придется не менее трех тысяч долларов.Также эксперты отмечают, что рейсы "Аэрофлота" в Дели могут быть интересны для пассажиров, направляющихся в Таиланд. За перелет по маршруту Москва — Пхукет со стыковкой в Дели нужно заплатить 33,7 тысячи рублей в одну сторону, а если делать остановку в Абу-Даби, то дорога обойдется почти в 40 тысяч рублей.Сейчас в Индию могут приехать и вакцинированные, и непривитые россияне. Всем им нужен отрицательный результат ПЦР-теста — и можно путешествовать по всей стране.

https://ria.ru/20220421/indiya-1784727232.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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