Индия начнет выдавать туристам визы нового типа

В Индии планируют развивать медицинский туризм и выдавать специальные визы иностранцам, которые поедут за оздоровлением и лечением, сообщает The Times of India. РИА Новости, 21.04.2022

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Индии планируют развивать медицинский туризм и выдавать специальные визы иностранцам, которые поедут за оздоровлением и лечением, сообщает The Times of India.Эта инициатива является частью правительственной кампании "Лечись в Индии". Премьер-министр Нарендра Моди пояснил, что такие разрешения на въезд — AYUSH visa — будут доступны тем, кто приедет по программе Ayush (сокращенно от ayurveda, yoga, naturopathy, unani, siddha and homoeopathy: аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия).Как уточняет АТОР, интерес к медицинским услугам в Индии на российском рынке есть. Однако туры на аюрведу, йогу или другие оздоровительные практики пользуются ограниченным спросом из-за их высокой стоимости.Такая поездка как минимум обойдется от 1,5 тысяч долларов, а если это полноценная программа оздоровительных процедур с проживанием в отеле категории "пять звезд" – от трех тысяч долларов. По словам экспертов, для поездок на аюрведу, йогу и другие практики, как правило, путешественники сейчас оформляют обычную туристическую визу сроком действия 30 дней: эта процедура "уже понятна и отработана". Выдает Индия и медицинские визы, но они у туристов мало востребованы, так как для их получения нужны еще дополнительные документы к стандартному пакету.Какими будут условия и стоимость получения AYUSH visa, пока неизвестно.

