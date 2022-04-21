https://ria.ru/20220421/indiya-1784727232.html
Индия начнет выдавать туристам визы нового типа
Индия начнет выдавать туристам визы нового типа - РИА Новости, 21.04.2022
Индия начнет выдавать туристам визы нового типа
В Индии планируют развивать медицинский туризм и выдавать специальные визы иностранцам, которые поедут за оздоровлением и лечением, сообщает The Times of India. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:54
2022-04-21T15:54
2022-04-21T15:57
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Индии планируют развивать медицинский туризм и выдавать специальные визы иностранцам, которые поедут за оздоровлением и лечением, сообщает The Times of India.Эта инициатива является частью правительственной кампании "Лечись в Индии". Премьер-министр Нарендра Моди пояснил, что такие разрешения на въезд — AYUSH visa — будут доступны тем, кто приедет по программе Ayush (сокращенно от ayurveda, yoga, naturopathy, unani, siddha and homoeopathy: аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия).Как уточняет АТОР, интерес к медицинским услугам в Индии на российском рынке есть. Однако туры на аюрведу, йогу или другие оздоровительные практики пользуются ограниченным спросом из-за их высокой стоимости.Такая поездка как минимум обойдется от 1,5 тысяч долларов, а если это полноценная программа оздоровительных процедур с проживанием в отеле категории "пять звезд" – от трех тысяч долларов. По словам экспертов, для поездок на аюрведу, йогу и другие практики, как правило, путешественники сейчас оформляют обычную туристическую визу сроком действия 30 дней: эта процедура "уже понятна и отработана". Выдает Индия и медицинские визы, но они у туристов мало востребованы, так как для их получения нужны еще дополнительные документы к стандартному пакету.Какими будут условия и стоимость получения AYUSH visa, пока неизвестно.
https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html
https://ria.ru/20220321/indiya-1779201376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нарендра моди, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, визы
15:54 21.04.2022 (обновлено: 15:57 21.04.2022)
Индия начнет выдавать туристам визы нового типа
Индия анонсировала новый тип виз для тех, кто поедет в страну за оздоровлением и лечением
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
В Индии планируют развивать медицинский туризм и выдавать специальные визы иностранцам, которые поедут за оздоровлением и лечением, сообщает
The Times of India.
Эта инициатива является частью правительственной кампании "Лечись в Индии". Премьер-министр Нарендра Моди пояснил, что такие разрешения на въезд — AYUSH visa — будут доступны тем, кто приедет по программе Ayush (сокращенно от ayurveda, yoga, naturopathy, unani, siddha and homoeopathy: аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия).
Как уточняет
АТОР, интерес к медицинским услугам в Индии на российском рынке есть. Однако туры на аюрведу, йогу или другие оздоровительные практики пользуются ограниченным спросом из-за их высокой стоимости.
Такая поездка как минимум обойдется от 1,5 тысяч долларов, а если это полноценная программа оздоровительных процедур с проживанием в отеле категории "пять звезд" – от трех тысяч долларов.
По словам экспертов, для поездок на аюрведу, йогу и другие практики, как правило, путешественники сейчас оформляют обычную туристическую визу сроком действия 30 дней: эта процедура "уже понятна и отработана". Выдает Индия и медицинские визы, но они у туристов мало востребованы, так как для их получения нужны еще дополнительные документы к стандартному пакету.
Какими будут условия и стоимость получения AYUSH visa, пока неизвестно.