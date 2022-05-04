https://ria.ru/20220504/gaz-1786891075.html

Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС

Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 04.05.2022

Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС

Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:48

2022-05-04T22:48

2022-05-04T22:48

экономика

европа

россия

евросоюз

владимир чижов

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_a8d348e976e92bb2f6bea0870b49eab7.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы."Все-таки нефть заменить проще, ибо нефть, во-первых, добывается практически на всех континентах, во-вторых, она намного проще транспортируется и хранится. Нефть можно закачать в танкер, перевезти. Если нет спроса, оставить в этом танкере, а вот газ в землю не закачаешь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, нефть на летний период в Европе найдут, но зимой эта проблема станет острее.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, европа, россия, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии