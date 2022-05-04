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Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
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Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС
Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС
Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:48
2022-05-04T22:48
экономика
европа
россия
евросоюз
владимир чижов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы."Все-таки нефть заменить проще, ибо нефть, во-первых, добывается практически на всех континентах, во-вторых, она намного проще транспортируется и хранится. Нефть можно закачать в танкер, перевезти. Если нет спроса, оставить в этом танкере, а вот газ в землю не закачаешь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, нефть на летний период в Европе найдут, но зимой эта проблема станет острее.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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экономика, европа, россия, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии
22:48 04.05.2022
 
Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС

Постпред при ЕС Чижов заявил, что Европе легче заменить российскую нефть, чем газ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы.
"Все-таки нефть заменить проще, ибо нефть, во-первых, добывается практически на всех континентах, во-вторых, она намного проще транспортируется и хранится. Нефть можно закачать в танкер, перевезти. Если нет спроса, оставить в этом танкере, а вот газ в землю не закачаешь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, нефть на летний период в Европе найдут, но зимой эта проблема станет острее.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
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ЭкономикаЕвропаРоссияЕвросоюзВладимир ЧижовСанкции в отношении России
 
 
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