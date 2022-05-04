Европе легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред при ЕС
Постпред при ЕС Чижов заявил, что Европе легче заменить российскую нефть, чем газ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европейцам легче заменить российскую нефть, чем газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы.
"Все-таки нефть заменить проще, ибо нефть, во-первых, добывается практически на всех континентах, во-вторых, она намного проще транспортируется и хранится. Нефть можно закачать в танкер, перевезти. Если нет спроса, оставить в этом танкере, а вот газ в землю не закачаешь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, нефть на летний период в Европе найдут, но зимой эта проблема станет острее.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
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