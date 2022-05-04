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В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру - РИА Новости, 04.05.2022
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В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру
В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру - РИА Новости, 04.05.2022
В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру
В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ по миру, в том числе в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:15
2022-05-04T14:15
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ по миру, в том числе в сфере страхования, передает агентство Блумберг.По данным агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по миру."Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России".Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники агентства.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
14:15 04.05.2022
 
В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру

Блумберг: в ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти РФ по миру

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ по миру, в том числе в сфере страхования, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по миру.
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"Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России".
Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники агентства.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
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ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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