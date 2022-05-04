https://ria.ru/20220504/es-1786802425.html

В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру

В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру - РИА Новости, 04.05.2022

В ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти России по миру

В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ по миру, в том числе в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:15

2022-05-04T14:15

2022-05-04T14:15

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ЕС предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ по миру, в том числе в сфере страхования, передает агентство Блумберг.По данным агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по миру."Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России".Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники агентства.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

https://ria.ru/20220504/neft-1786801618.html

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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии