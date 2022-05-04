15:27 04.05.2022 (обновлено: 15:49 04.05.2022)
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште
Глава МИД Сийярто: эмбарго ЕС на поставки российской нефти разрушит экономику Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, добавив, что шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
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"Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать", - говорится в заявлении Сийярто в соцсетях.
"Поскольку этого нет, то брюссельский пакет разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", - отметил министр. Он добавил, что энергоснабжение Венгрии сейчас в безопасном стабильном состоянии, но безопасность энергоснабжения в полной мере разрушил бы этот санкционный пакет.
Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.