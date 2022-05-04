Рейтинг@Mail.ru
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/embargo-1786821831.html
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.05.2022
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште
Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:27
2022-05-04T15:49
экономика
цены на нефть
венгрия
россия
евросоюз
петер сийярто
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/92/1529919226_0:200:2485:1598_1920x0_80_0_0_8dd197d8b843d16c6aaa3af0337ba044.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, добавив, что шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать", - говорится в заявлении Сийярто в соцсетях."Поскольку этого нет, то брюссельский пакет разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", - отметил министр. Он добавил, что энергоснабжение Венгрии сейчас в безопасном стабильном состоянии, но безопасность энергоснабжения в полной мере разрушил бы этот санкционный пакет.Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/92/1529919226_45:0:2441:1797_1920x0_80_0_0_48c124f5509842422a3629001b34958f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, венгрия, россия, евросоюз, петер сийярто, санкции в отношении россии
15:27 04.05.2022 (обновлено: 15:49 04.05.2022)
 
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште

Глава МИД Сийярто: эмбарго ЕС на поставки российской нефти разрушит экономику Венгрии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, добавив, что шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
"Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать", - говорится в заявлении Сийярто в соцсетях.
"Поскольку этого нет, то брюссельский пакет разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", - отметил министр. Он добавил, что энергоснабжение Венгрии сейчас в безопасном стабильном состоянии, но безопасность энергоснабжения в полной мере разрушил бы этот санкционный пакет.
Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 14:44
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияРоссияЕвросоюзПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала