https://ria.ru/20220504/embargo-1786821831.html

Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште

Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.05.2022

Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште

Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:27

2022-05-04T15:27

2022-05-04T15:49

экономика

цены на нефть

венгрия

россия

евросоюз

петер сийярто

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, добавив, что шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать", - говорится в заявлении Сийярто в соцсетях."Поскольку этого нет, то брюссельский пакет разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", - отметил министр. Он добавил, что энергоснабжение Венгрии сейчас в безопасном стабильном состоянии, но безопасность энергоснабжения в полной мере разрушил бы этот санкционный пакет.Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, венгрия, россия, евросоюз, петер сийярто, санкции в отношении россии