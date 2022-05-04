https://ria.ru/20220504/bayden-1786834893.html

В США заговорили о конце карьеры Байдена после его слов о России

В США заговорили о конце карьеры Байдена после его слов о России - РИА Новости, 04.05.2022

В США заговорили о конце карьеры Байдена после его слов о России

Американских пользователей Twitter возмутила оговорка президента США Джо Байдена, перепутавшего Россию и Украину в своем выступлении. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:27

2022-05-04T16:27

2022-05-04T23:30

в мире

украина

javelin (птрк)

алабама

сша

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американских пользователей Twitter возмутила оговорка президента США Джо Байдена, перепутавшего Россию и Украину в своем выступлении.Во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты "поставляют оружие России".Видео с оговоркой быстро распространилось в Сети и вызвало бурный отклик среди пользователей. Многие назвали такую ошибку непростительной для политика уровня главы государства. Некоторые решили, что за словами Байдена скрывается тайный смысл."Кажется, что на такой печальной ноте политической карьере Байдена и придет конец", — написал один из комментаторов."Украинский кризис слишком важная тема для подобных шуток. Кто-нибудь уже может начать страховать Байдена?" — добавил второй."Наш президент все правильно сказал, это оружие предназначено не для поддержки Украины, а для ослабления России", — поделился мнением другой."Украину используют так же, как Афганистан использовали для борьбы с СССР. Конфликт разжигается не для достижения конкретной цели, а для создания бесконечного кризиса", — заключили в комментариях.На прошлой неделе глава Белого дома запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для оказания дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Накануне Байден обратился к ведомству с просьбой ускорить этот процесс.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей", которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/kitay-1786805997.html

https://ria.ru/20220504/ssha-1786822597.html

украина

алабама

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, javelin (птрк), алабама, сша