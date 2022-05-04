https://ria.ru/20220504/azovstal-1786749623.html
Остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы, заявил Шойгу
Остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.05.2022
Остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы, заявил Шойгу
Остатки украинской военной группировки надежно блокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь", заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:41
2022-05-04T11:41
2022-05-04T13:10
в мире
мариуполь
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Остатки украинской военной группировки надежно блокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь", заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская армия в рамках продолжающейся специальной военной операции вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяет контроль над территориями ДНР и ЛНР. При этом Шойгу отметил, что военнослужащие "принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения"."Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины", — пояснил он.Кроме того, активно оказывается гуманитарная помощь, всего в 279 населенных пунктов доставили более 17 тысяч тонн грузов.Как подчеркнул министр обороны, "США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием".По его словам, российские военнослужащие в ходе спецоперации "проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса" и продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины, открыв огонь, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220504/parad-1786751883.html
https://ria.ru/20220502/shoygu-1786573550.html
https://ria.ru/20220504/azovstal-1786702635.html
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в мире, мариуполь, сергей шойгу
11:41 04.05.2022 (обновлено: 13:10 04.05.2022)
Остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы, заявил Шойгу
Шойгу: остатки группировки ВСУ на "Азовстали" надежно блокированы по периметру завода
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Остатки украинской военной группировки надежно блокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь", заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки".
Сергей Шойгу
министр обороны России
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская армия в рамках продолжающейся специальной военной операции вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик
расширяет контроль над территориями ДНР и ЛНР
.
При этом Шойгу отметил, что военнослужащие "принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения".
"Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины", — пояснил он.
Кроме того, активно оказывается гуманитарная помощь, всего в 279 населенных пунктов доставили более 17 тысяч тонн грузов.
Как подчеркнул министр обороны, "США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину
оружием".
"Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны (Украины. — Прим. ред.) с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", — указал Шойгу.
По его словам, российские военнослужащие в ходе спецоперации "проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса" и продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь
7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России
возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин
приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины, открыв огонь, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.