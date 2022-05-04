07:14 04.05.2022 (обновлено: 10:57 04.05.2022)
В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"
ТОКИО, 4 мая — РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с послом Михаилом Галузиным колонну возглавили главы дипмиссий Белоруссии и Казахстана.
"Сегодня все мы здесь по зову сердца с фотографиями родных, которые участвовали в войне, сражались на фронтах, выковывали победу в тылу. Нашу общую победу, достигнутую ценой неимоверных самоотверженных усилий всех народов Советского Союза. И тогда, и сейчас нацисты ставили целью стереть нашу родину с политической карты мира. Тогда не удалось, сейчас не удается и не удастся, как бы Запад ни занимался удушением нашей станы с помощью санкций", — сказал Галузин.
Память павших почтили минутой молчания.
Перед шествием состоялся концерт под открытым небом, в котором приняли участие ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге и исполнитель российской патриотической песни Дзюитиро Синохара. На территории дипмиссии работала полевая кухня, где всех желающих угощали морсом и гречневой кашей — почти недоступными в восточной стране деликатесами.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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