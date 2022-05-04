https://ria.ru/20220504/aktsiya-1786710085.html

В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"

В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2022

В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"

Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T07:14

2022-05-04T07:14

2022-05-04T10:57

в мире

михаил галузин

рихард зорге

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день победы

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ТОКИО, 4 мая — РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с послом Михаилом Галузиным колонну возглавили главы дипмиссий Белоруссии и Казахстана.Память павших почтили минутой молчания.Перед шествием состоялся концерт под открытым небом, в котором приняли участие ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге и исполнитель российской патриотической песни Дзюитиро Синохара. На территории дипмиссии работала полевая кухня, где всех желающих угощали морсом и гречневой кашей — почти недоступными в восточной стране деликатесами."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

https://ria.ru/20220430/polk-1786297995.html

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япония

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Акция "Бессмертный полк" в российском посольстве в Японии Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-04T07:14 true PT0M39S

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в мире, михаил галузин, рихард зорге, россия, япония, казахстан, день победы, токио, акция "бессмертный полк"