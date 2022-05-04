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В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2022
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В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2022
В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"
Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T07:14
2022-05-04T10:57
в мире
михаил галузин
рихард зорге
россия
япония
казахстан
день победы
токио
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ТОКИО, 4 мая — РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с послом Михаилом Галузиным колонну возглавили главы дипмиссий Белоруссии и Казахстана.Память павших почтили минутой молчания.Перед шествием состоялся концерт под открытым небом, в котором приняли участие ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге и исполнитель российской патриотической песни Дзюитиро Синохара. На территории дипмиссии работала полевая кухня, где всех желающих угощали морсом и гречневой кашей — почти недоступными в восточной стране деликатесами."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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Акция "Бессмертный полк" в российском посольстве в Японии
Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, михаил галузин, рихард зорге, россия, япония, казахстан, день победы, токио, акция "бессмертный полк"
07:14 04.05.2022 (обновлено: 10:57 04.05.2022)
 
В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"

В посольстве России в Японии прошла акция "Бессмертный полк"

Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мая — РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в российском посольстве в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с послом Михаилом Галузиным колонну возглавили главы дипмиссий Белоруссии и Казахстана.

"Сегодня все мы здесь по зову сердца с фотографиями родных, которые участвовали в войне, сражались на фронтах, выковывали победу в тылу. Нашу общую победу, достигнутую ценой неимоверных самоотверженных усилий всех народов Советского Союза. И тогда, и сейчас нацисты ставили целью стереть нашу родину с политической карты мира. Тогда не удалось, сейчас не удается и не удастся, как бы Запад ни занимался удушением нашей станы с помощью санкций", — сказал Галузин.

Память павших почтили минутой молчания.
Перед шествием состоялся концерт под открытым небом, в котором приняли участие ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге и исполнитель российской патриотической песни Дзюитиро Синохара. На территории дипмиссии работала полевая кухня, где всех желающих угощали морсом и гречневой кашей — почти недоступными в восточной стране деликатесами.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
Монтевидео - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 09:09
Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае
 
В миреМихаил ГалузинРихард ЗоргеРоссияЯпонияКазахстанДень ПобедыТокиоАкция "Бессмертный полк"
 
 
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