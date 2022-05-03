https://ria.ru/20220503/zaval-1786698189.html

К разборам завалов мариупольского драмтеатра привлекли тяжелую технику

К разборам завалов мариупольского драмтеатра привлекли тяжелую технику - РИА Новости, 03.05.2022

К разборам завалов мариупольского драмтеатра привлекли тяжелую технику

Тяжелая техника привлечена к разбору завалов мариупольского драматического театра, где по информации из разных источников могут находиться десятки тел жителей... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:40

2022-05-03T22:40

2022-05-03T23:38

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

россия

мариуполь

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАРИУПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Тяжелая техника привлечена к разбору завалов мариупольского драматического театра, где по информации из разных источников могут находиться десятки тел жителей Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ряд СМИ и власти ДНР заявляли, что в результате провокации украинских нацистов было взорвано здание драматического театра в центре Мариуполя. Но тот момент там могли находиться несколько десятков человек.В настоящее время к разборам завалов драматического театра привлечена тяжелая техника, краны и экскаваторы. Ранее эти работы производились вручную, передает корреспондент РИА Новости."У нас на одной стороне работает наш отряд из Питера, на другой стороне ребята из Самары. Если работать ударными темпами, то можно, конечно, управиться и за два дня. Но, скорее всего, это займет больше времени", - сказал журналистам представитель МЧС РФ .На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220426/vosstanovlenie-1785478087.html

россия

мариуполь

самара

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, мариуполь, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)