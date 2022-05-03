https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html

Посол рассказал, для чего Россия строит в Анголе спутник AngoSat 2

Посол рассказал, для чего Россия строит в Анголе спутник AngoSat 2 - РИА Новости, 03.05.2022

Посол рассказал, для чего Россия строит в Анголе спутник AngoSat 2

Посол России в Анголе Владимир Тараров рассказал в интервью РИА Новости, для чего Россия строит Анголе спутник AngoSat 2, который может быть запущен в ближайшее РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:21

2022-05-03T10:21

2022-05-03T18:26

космос - риа наука

ангола

россия

роскосмос

ркк "энергия"

владимир тараров (посол россии в анголе)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Посол России в Анголе Владимир Тараров рассказал в интервью РИА Новости, для чего Россия строит Анголе спутник AngoSat 2, который может быть запущен в ближайшее время."Спутник AngoSat 2 предполагает больше полезной нагрузки (чем AngoSat 1. — Прим. ред.), где-то килограммов, наверное, 250-300. Это означает, что дополнительное оборудование, которое мы доставим, будет обеспечивать не только первоначальные задачи, которые мы планировали с запуском AngoSat 1, но и гораздо более широкие возможности, которые уже предполагают широкополосный интернет, задействование механизмов в медицине. Причем это может быть в любом уголке Анголы, даже в самом отдаленном, где сейчас даже телефонной связи порой нет", — рассказал посол.Он добавил, что этот спутник обеспечивает не только гражданские, но и военные потребности, такие как охрана границ, причем в покрытие этого спутника будет включена территория от ЮАР до Италии.Кроме того, ангольские специалисты присутствовали на каждом этапе разработки и строительства спутников, осваивали эту профессию, и поэтому сейчас в Анголе есть уникальнейшие специалисты, которых в других странах Африки не найти, добавил посол."Помимо того что мы создали платформу, мы создали еще и целую школу, выучили людей, которые не просто умеют управлять аппаратурой и оборудованием, а которые досконально понимают, как спутник устроен, и разбираются в нем не хуже наших специалистов", — подчеркнул он.Тараров добавил, что ангольское руководство уже договорилось с соседними африканскими государствами о предоставлении услуг через спутник AngoSat 2. По его словам, этот спутник может составить конкуренцию европейским."Сейчас покупаются возможности западных спутников, которые здесь летают, они очень дорогие. И я должен подчеркнуть, что мы также понимаем, что мы несем совместную ответственность за запуск этой важной программы, мы оказываем содействие ангольцам с тем, чтобы компенсировать моральный ущерб от того, что первый спутник AngoSat 1 не запустился в полном объеме. Но в целом программа развивается успешно. С учетом подготовки ангольских специалистов это будет полная стационарная ангольская программа, которая позволит им работать самостоятельно и заработать большие деньги", — заключил российский посол.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat 1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat 2 взамен AngoSat 1. Создание спутника AngoSat 2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана АО "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220503/sputnik-1786619684.html

ангола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, ангола, россия, роскосмос, ркк "энергия", владимир тараров (посол россии в анголе)