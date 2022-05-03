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Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций
Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций - РИА Новости, 03.05.2022
Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций
Создание суперинтенсивных садов позволит Волгоградской области к 2024 году стать лидером в стране по производству свежих яблок и сока, сообщает во вторник... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:34
2022-05-03T15:34
2022-05-03T15:34
волгоградская область
экономика
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 3 мая - РИА Новости. Создание суперинтенсивных садов позволит Волгоградской области к 2024 году стать лидером в стране по производству свежих яблок и сока, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник на площадке компании "Сады Придонья" обсудил с руководством предприятия вопросы работы в условиях санкций и реализации инвестиционных проектов.Отмечается, что сейчас предприятие завершает монтаж нового цеха по переработке фруктов, ягод и овощей, чтобы обеспечить себя собственным сырьем. Его мощность превысит старый в три раза. Также идёт закладка суперинтенсивных садов, которые позволят собирать урожай уже через год после посадки.По информации администрации, за последние годы при господдержке площади с плодовыми деревьями компании "Сады Придонья" увеличились с 3,1 тысячи гектаров до 4,6 тысячи га.Отмечается, что компания с 2015 года вложила в модернизацию производства полного цикла - от семечки до готового продукта - более 12 миллиардов рублей, что позволяет контролировать качество на каждом этапе. Особенно это важно при выпуске детского питания.По информации администрации, господдержка компании способствует реализации с ее стороны социальных проектов. Так, например, "Сады Придонья" преобразили поселок, где расположено производство. Отмечается, что там возведены водо- и газопроводы, спортивный комплекс, работает современный медицинский центр и многое другое.
https://ria.ru/20220426/omsk-1785533647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций
Волгоградская область намерена увеличить производство сока и яблок в условиях санкций
ВОЛГОГРАД, 3 мая - РИА Новости.
Создание суперинтенсивных садов позволит Волгоградской области к 2024 году стать лидером в стране по производству свежих яблок и сока, сообщает
во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
во вторник на площадке компании "Сады Придонья" обсудил с руководством предприятия вопросы работы в условиях санкций и реализации инвестиционных проектов.
Отмечается, что сейчас предприятие завершает монтаж нового цеха по переработке фруктов, ягод и овощей, чтобы обеспечить себя собственным сырьем. Его мощность превысит старый в три раза. Также идёт закладка суперинтенсивных садов, которые позволят собирать урожай уже через год после посадки.
По информации администрации, за последние годы при господдержке площади с плодовыми деревьями компании "Сады Придонья" увеличились с 3,1 тысячи гектаров до 4,6 тысячи га.
"Очень важно, что у предприятия есть свой питомник площадью 50 га. Саженцы из местных питомников — это импортозамещение в деле. В 2023 году предприятие должно завершить строительство еще одного современного комплекса хранения. И в 2024 году Волгоградская область будет номером один по свежему яблоку в России", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что компания с 2015 года вложила в модернизацию производства полного цикла - от семечки до готового продукта - более 12 миллиардов рублей, что позволяет контролировать качество на каждом этапе. Особенно это важно при выпуске детского питания.
По информации администрации, господдержка компании способствует реализации с ее стороны социальных проектов. Так, например, "Сады Придонья" преобразили поселок, где расположено производство. Отмечается, что там возведены водо- и газопроводы, спортивный комплекс, работает современный медицинский центр и многое другое.