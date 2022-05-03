https://ria.ru/20220503/sok-1786655851.html

Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций

Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций - РИА Новости, 03.05.2022

Волгоградская область наращивает производство сока в условиях санкций

Создание суперинтенсивных садов позволит Волгоградской области к 2024 году стать лидером в стране по производству свежих яблок и сока, сообщает во вторник... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:34

2022-05-03T15:34

2022-05-03T15:34

волгоградская область

экономика

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 3 мая - РИА Новости. Создание суперинтенсивных садов позволит Волгоградской области к 2024 году стать лидером в стране по производству свежих яблок и сока, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник на площадке компании "Сады Придонья" обсудил с руководством предприятия вопросы работы в условиях санкций и реализации инвестиционных проектов.Отмечается, что сейчас предприятие завершает монтаж нового цеха по переработке фруктов, ягод и овощей, чтобы обеспечить себя собственным сырьем. Его мощность превысит старый в три раза. Также идёт закладка суперинтенсивных садов, которые позволят собирать урожай уже через год после посадки.По информации администрации, за последние годы при господдержке площади с плодовыми деревьями компании "Сады Придонья" увеличились с 3,1 тысячи гектаров до 4,6 тысячи га.Отмечается, что компания с 2015 года вложила в модернизацию производства полного цикла - от семечки до готового продукта - более 12 миллиардов рублей, что позволяет контролировать качество на каждом этапе. Особенно это важно при выпуске детского питания.По информации администрации, господдержка компании способствует реализации с ее стороны социальных проектов. Так, например, "Сады Придонья" преобразили поселок, где расположено производство. Отмечается, что там возведены водо- и газопроводы, спортивный комплекс, работает современный медицинский центр и многое другое.

https://ria.ru/20220426/omsk-1785533647.html

https://ria.ru/20220429/urozhay-1786298746.html

волгоградская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, волгоградская область, андрей бочаров