https://ria.ru/20220503/rabota-1786636977.html

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 03.05.2022

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе

Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:47

2022-05-03T12:47

2022-05-03T12:47

общество

россия

работа

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщила РИА Новости замкоординатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее заявил РИА Новости, что, по его мнению, переход к 4-дневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего."Нет", - ответила Кузьмина на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о переходе к четырёхдневной рабочей неделе на РТК.

https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, работа