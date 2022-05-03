Рейтинг@Mail.ru
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/rabota-1786636977.html
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 03.05.2022
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе
Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:47
2022-05-03T12:47
общество
россия
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772162568_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e0c84905e4e932fbbb55fb63f05ee609.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщила РИА Новости замкоординатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее заявил РИА Новости, что, по его мнению, переход к 4-дневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего."Нет", - ответила Кузьмина на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о переходе к четырёхдневной рабочей неделе на РТК.
https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772162568_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a03ececc56bba619c873b6f6944de653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, работа
12:47 03.05.2022
 
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе

Замкоординатора от профсоюзов Кузьмина: РТК не обсуждала вопрос о 4-дневной рабочей неделе

© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Depositphotos / Vadymvdrobot
Рабочее место. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщила РИА Новости замкоординатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее заявил РИА Новости, что, по его мнению, переход к 4-дневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего.
"Нет", - ответила Кузьмина на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о переходе к четырёхдневной рабочей неделе на РТК.
Женщина во время работы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 06:28
Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке
 
ОбществоРоссияРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала