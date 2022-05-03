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В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 03.05.2022
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе
Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:47
2022-05-03T12:47
2022-05-03T12:47
общество
россия
работа
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ не обсуждается на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщила РИА Новости замкоординатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) ранее заявил РИА Новости, что, по его мнению, переход к 4-дневной рабочей неделе - вопрос недалекого будущего."Нет", - ответила Кузьмина на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о переходе к четырёхдневной рабочей неделе на РТК.
https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, работа
В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе
Замкоординатора от профсоюзов Кузьмина: РТК не обсуждала вопрос о 4-дневной рабочей неделе