https://ria.ru/20220503/professii-1786608744.html
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае - РИА Новости, 03.05.2022
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае
Зубной техник, экономка, автослесарь вошли в топ московских высокооплачиваемых профессий в мае, показал рейтинг сервиса "Работа.ру", который имеется в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T07:28
2022-05-03T07:28
2022-05-03T14:49
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Зубной техник, экономка, автослесарь вошли в топ московских высокооплачиваемых профессий в мае, показал рейтинг сервиса "Работа.ру", который имеется в распоряжении РИА Новости.По данным перечня, одну из самых высоких зарплат в столице (до 350 000 рублей) предлагают зубному технику в частной лаборатории. Специалист должен изготавливать несъемные конструкции, работать с винирами и цирконом. Перед собеседованием соискателю необходимо представить портфолио.Зарплату от 300 тысяч рублей предлагают экономке. Ей предстоит проживать в семье, заниматься шопингом по заказу и электронным гардеробом. Соискательница должна знать английский язык и VIP-гардероб, быть стрессоустойчивой. Важное условие —наличие загранпаспорта и возможность выезжать в долгосрочные командировки в другие страны. Работодатель компенсирует питание и предоставляет для отпуска два месяца в год.Программисту предлагают от 250 тысяч рублей. Иногородний соискатель получит комфортабельное общежитие, всем сотрудникам доступны бесплатные обеды. Доход до 250 тысяч рублей предлагают главному инженеру-конструктору на производстве автоприцепов.Бизнес-аналитику готовы платить до 220 тысяч рублей. Ему предстоит изучать информацию, готовить презентации, участвовать в оценке новых проектов. Работа может быть частично удаленной. В металлообрабатывающую компанию требуется менеджер по продажам металлопроката с зарплатой до 200 тысяч рублей. Зарплата такого специалиста состоит из оклада и процента с продаж.Такую же зарплату предлагают автослесарю-мотористу. В его обязанности входит капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, техобслуживание и ремонт автомобилей. От соискателя требуется профильное образование по специальности, опыт работы не менее пяти лет и знание нюансов ремонта двигателей Cummins, ЗМЗ, УМЗ. Компания предоставляет спецодежду и инструменты для работы.
https://ria.ru/20220502/podrabotka-1786511061.html
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общество, москва, россия, работа.ру
07:28 03.05.2022 (обновлено: 14:49 03.05.2022)
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве в мае стали зубной техник и автослесарь
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Зубной техник, экономка, автослесарь вошли в топ московских высокооплачиваемых профессий в мае, показал рейтинг сервиса "Работа.ру", который имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным перечня, одну из самых высоких зарплат в столице (до 350 000 рублей) предлагают зубному технику в частной лаборатории. Специалист должен изготавливать несъемные конструкции, работать с винирами и цирконом. Перед собеседованием соискателю необходимо представить портфолио.
Зарплату от 300 тысяч рублей предлагают экономке. Ей предстоит проживать в семье, заниматься шопингом по заказу и электронным гардеробом. Соискательница должна знать английский язык и VIP-гардероб, быть стрессоустойчивой. Важное условие —наличие загранпаспорта и возможность выезжать в долгосрочные командировки в другие страны. Работодатель компенсирует питание и предоставляет для отпуска два месяца в год.
Программисту предлагают от 250 тысяч рублей. Иногородний соискатель получит комфортабельное общежитие, всем сотрудникам доступны бесплатные обеды. Доход до 250 тысяч рублей предлагают главному инженеру-конструктору на производстве автоприцепов.
Бизнес-аналитику готовы платить до 220 тысяч рублей. Ему предстоит изучать информацию, готовить презентации, участвовать в оценке новых проектов. Работа может быть частично удаленной. В металлообрабатывающую компанию требуется менеджер по продажам металлопроката с зарплатой до 200 тысяч рублей. Зарплата такого специалиста состоит из оклада и процента с продаж.
Такую же зарплату предлагают автослесарю-мотористу. В его обязанности входит капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, техобслуживание и ремонт автомобилей. От соискателя требуется профильное образование по специальности, опыт работы не менее пяти лет и знание нюансов ремонта двигателей Cummins, ЗМЗ, УМЗ. Компания предоставляет спецодежду и инструменты для работы.