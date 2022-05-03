Британия предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов
Великобритания предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости. Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении Даунинг-стрит. Ожидается, что о новом пакете британский премьер Борис Джонсон объявит, выступая перед украинской Радой по видеосвязи.
"Премьер-министр выступит во вторник по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и направит специализированные машины для гражданской защиты", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе министры проинформировали парламент о планах отправки в Украину современных ракет Land Brimstone и средств ПВО STORMER. Пакет, о котором сегодня объявит Джонсон, включает в себя оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения.
Добавляется, что Великобритания также направит в ближайшие недели тяжелые беспилотные летательные аппараты "для оказания поддержки изолированным силам" и более десятка новых специализированных автомобилей Toyota Landcruiser для защиты гражданских чиновников на Востоке Украины и эвакуации гражданских лиц из прифронтовых районов по просьбе украинского правительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.