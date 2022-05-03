https://ria.ru/20220503/pechen-1786598437.html

Назван продукт, улучшающий работу печени

Назван продукт, улучшающий работу печени - РИА Новости, 03.05.2022

Назван продукт, улучшающий работу печени

Работоспособность и состояние печени можно улучшить, если принимать в день хотя бы по 50 граммов одного всем известного продукта — творога, заявила в интервью... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T02:15

2022-05-03T02:15

2022-05-03T02:15

общество

россия

нурия дианова

здоровье

питание

еда

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Работоспособность и состояние печени можно улучшить, если принимать в день хотя бы по 50 граммов одного всем известного продукта — творога, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.В клетках печени человека, ведущего нездоровый образ жизни, постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге, рассказала Дианова.Среднестатистическому человеку рекомендуется ежедневно употреблять не менее 50 граммов творога, считает она."Мое мнение, что творог подходит на любой прием пищи, но есть разница в порциях. На завтрак достаточно 50 граммов творога. В обед можно до 100 граммов творога, на ужин тоже можно столько же", — отметила Дианова.По ее словам, в составе творога человек может получать "одно из лучших сочетаний" полезных для организма веществ.

https://rsport.ria.ru/20220428/pechen-1785892539.html

https://rsport.ria.ru/20220422/pechen-1784925716.html

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общество, россия, нурия дианова, здоровье, питание, еда