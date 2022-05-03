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Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности - РИА Новости, 03.05.2022
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Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности
Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности - РИА Новости, 03.05.2022
Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по теме связи конфликта и продовольственной безопасности 19 мая, сообщила на брифинге... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:26
2022-05-03T20:26
в мире
энтони блинкен
сша
нью-йорк (город)
оон
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по теме связи конфликта и продовольственной безопасности 19 мая, сообщила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Она отметила, что конфликты влекут за собой угрозу продовольственной безопасности."Чтобы обсудить растущий кризис, США проведут 19 мая открытые дебаты Совета Безопасности. Я попросила госсекретаря Энтони Блинкена приехать в Нью-Йорк и выступить председателем этого заседания", - сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, на заседании планируется проследить связь между конфликтами и продовольственной безопасностью.Накануне, 18 мая, как указала Томас-Гринфилд, Блинкен проведет министерскую встречу в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН по теме продовольственной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/ssha-1786037511.html
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в мире, энтони блинкен, сша, нью-йорк (город), оон
20:26 03.05.2022
 
Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности

Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по продовольственной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по теме связи конфликта и продовольственной безопасности 19 мая, сообщила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она отметила, что конфликты влекут за собой угрозу продовольственной безопасности.
"Чтобы обсудить растущий кризис, США проведут 19 мая открытые дебаты Совета Безопасности. Я попросила госсекретаря Энтони Блинкена приехать в Нью-Йорк и выступить председателем этого заседания", - сказала Томас-Гринфилд.
По ее словам, на заседании планируется проследить связь между конфликтами и продовольственной безопасностью.
Накануне, 18 мая, как указала Томас-Гринфилд, Блинкен проведет министерскую встречу в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН по теме продовольственной безопасности.
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В миреЭнтони БлинкенСШАНью-Йорк (город)ООН
 
 
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