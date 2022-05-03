https://ria.ru/20220503/oon-1786687397.html

Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности

Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности - РИА Новости, 03.05.2022

Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по теме связи конфликта и продовольственной безопасности 19 мая, сообщила на брифинге... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:26

2022-05-03T20:26

2022-05-03T20:26

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен может принять участие в заседании СБ ООН по теме связи конфликта и продовольственной безопасности 19 мая, сообщила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Она отметила, что конфликты влекут за собой угрозу продовольственной безопасности."Чтобы обсудить растущий кризис, США проведут 19 мая открытые дебаты Совета Безопасности. Я попросила госсекретаря Энтони Блинкена приехать в Нью-Йорк и выступить председателем этого заседания", - сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, на заседании планируется проследить связь между конфликтами и продовольственной безопасностью.Накануне, 18 мая, как указала Томас-Гринфилд, Блинкен проведет министерскую встречу в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН по теме продовольственной безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/ssha-1786037511.html

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