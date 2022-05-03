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В Британии призвали выйти из НАТО после украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2022
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В Британии призвали выйти из НАТО после украинского конфликта
В Британии призвали выйти из НАТО после украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2022
В Британии призвали выйти из НАТО после украинского конфликта
Великобритания должна выйти из НАТО, как только закончится конфликт на Украине, приводит Sky News слова сопредседателя партии зеленых Адриана Рамзи. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:24
2022-05-03T15:08
в мире
борис джонсон
украина
россия
нато
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Великобритания должна выйти из НАТО, как только закончится конфликт на Украине, приводит Sky News слова сопредседателя партии зеленых Адриана Рамзи."Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимания уделялось миротворческим институтам", — сказал политик.Он отметил, что из-за событий на Украине не призывает немедленно покинуть альянс, но Лондон должен способствовать скорейшему завершению конфликта, а также призвал премьер-министра Бориса Джонсона добиться, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров.Вместе с тем Рамзи потребовал усилить экономическое давление на Москву и сократить зависимость Европы от российских энергоносителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html
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в мире, борис джонсон, украина, россия, нато
09:24 03.05.2022 (обновлено: 15:08 03.05.2022)
 
В Британии призвали выйти из НАТО после украинского конфликта

Партия зеленых в Великобритании призвала к выходу из НАТО после украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Великобритания должна выйти из НАТО, как только закончится конфликт на Украине, приводит Sky News слова сопредседателя партии зеленых Адриана Рамзи.
"Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимания уделялось миротворческим институтам", — сказал политик.
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Он отметил, что из-за событий на Украине не призывает немедленно покинуть альянс, но Лондон должен способствовать скорейшему завершению конфликта, а также призвал премьер-министра Бориса Джонсона добиться, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров.
Вместе с тем Рамзи потребовал усилить экономическое давление на Москву и сократить зависимость Европы от российских энергоносителей.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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