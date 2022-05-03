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Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение - РИА Новости, 03.05.2022
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Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение
Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение - РИА Новости, 03.05.2022
Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение
Президент Молдавии Майя Санду, ранее заявившая, что георгиевской ленте место в "мусорном ведре истории", призвала жителей страны "не сеять ненависть и... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:48
2022-05-03T16:48
в мире
молдавия
кишинев
великая отечественная война (1941-1945)
майя санду
украина
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, ранее заявившая, что георгиевской ленте место в "мусорном ведре истории", призвала жителей страны "не сеять ненависть и разделение" и объединиться перед лицом общей опасности.Заявление Санду прозвучало на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую власть в Молдавии приравняла к "символу войны". Оппозиция оспорила это решение в Конституционном суде. Руководство гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья выступили с критикой позиции Кишинева и не намерены вводить на своей территории подобный запрет."Мир зависит от нашей способности объединиться перед лицом общей опасности... от нашей способности мыслить правильно и действовать ответственно, не сеять ненависть и разделение. Никто не хочет войны, сейчас, как никогда прежде, мы дорожим миром и мы должны направить все наши силы для мира", - заявила Санду в видеообращении.Она отметила, что мир в Молдавии удастся сохранить, если жители республики не станут "жертвой разобщения"."Мы отметим мир 9 мая, когда будем чтить память павших во Второй мировой войне, которая унесла миллионы жизней. Мы будем помнить жертв войны и чтить жертву героев. Мы отметим мир в День Европы, которая объединилась для того, чтобы остановить войны на континенте и которая дала европейцам процветание и прогресс", - подчеркнула Санду.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220427/lenta-1785759714.html
https://ria.ru/20220427/vov-1785702875.html
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в мире, молдавия, кишинев, великая отечественная война (1941-1945), майя санду, украина
16:48 03.05.2022
 
Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение

Президент Молдавии Санду после запрета георгиевской ленты призвала "не сеять разделение"

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, ранее заявившая, что георгиевской ленте место в "мусорном ведре истории", призвала жителей страны "не сеять ненависть и разделение" и объединиться перед лицом общей опасности.
Заявление Санду прозвучало на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую власть в Молдавии приравняла к "символу войны". Оппозиция оспорила это решение в Конституционном суде. Руководство гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья выступили с критикой позиции Кишинева и не намерены вводить на своей территории подобный запрет.
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"Мир зависит от нашей способности объединиться перед лицом общей опасности... от нашей способности мыслить правильно и действовать ответственно, не сеять ненависть и разделение. Никто не хочет войны, сейчас, как никогда прежде, мы дорожим миром и мы должны направить все наши силы для мира", - заявила Санду в видеообращении.
Она отметила, что мир в Молдавии удастся сохранить, если жители республики не станут "жертвой разобщения".
"Мы отметим мир 9 мая, когда будем чтить память павших во Второй мировой войне, которая унесла миллионы жизней. Мы будем помнить жертв войны и чтить жертву героев. Мы отметим мир в День Европы, которая объединилась для того, чтобы остановить войны на континенте и которая дала европейцам процветание и прогресс", - подчеркнула Санду.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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В миреМолдавияКишиневВеликая Отечественная война (1941-1945)Майя СандуУкраина
 
 
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