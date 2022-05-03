https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786646442.html

Молдавская оппозиция попросила отменить запрет носить георгиевские ленточки

Молдавская оппозиция попросила отменить запрет носить георгиевские ленточки - РИА Новости, 03.05.2022

Молдавская оппозиция попросила отменить запрет носить георгиевские ленточки

Депутаты от оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на георгиевскую ленточку, сообщила... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:19

2022-05-03T14:19

2022-05-03T14:46

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КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на георгиевскую ленточку, сообщила пресс-служба Соцпартии.Запрос направили Адриан Лебединский и Григорий Новак. "Депутаты считают неконституционным дополнение статьи Кодекса об административных правонарушениях, где говорится о "знаках, используемых в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности", и включение в этот перечень знаков и символов двухцветной черно-оранжевой ленты и других знаков", — говорится в сообщении.Представители оппозиции отметили, что поправки нарушают право на свободу слова и мнений. Кроме того, они вносились в закон тайно, без опубликования на сайте парламента. По словам авторов запроса, применение таких законов будет попыткой стереть историческую память и внести раскол в общество, а власти придется взять на себя ответственность за последствия.С 20 апреля в Молдавии вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.

https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786615316.html

https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786643530.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, российская империя, великая отечественная война (1941-1945), украина