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Полиция Молдавии не будет применять силу за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.05.2022
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Полиция Молдавии не будет применять силу за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии не будет применять силу за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.05.2022
Полиция Молдавии не будет применять силу за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии пообещала не применять силу по отношению к тем, кто в День Победы будет носить георгиевскую ленточку, ранее запрещенную в стране, заявил на... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:53
2022-05-03T13:53
в мире
майя санду
молдавия
украина
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии пообещала не применять силу по отношению к тем, кто в День Победы будет носить георгиевскую ленточку, ранее запрещенную в стране, заявил на брифинге глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.Чернэуцяну отметил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировали 60 случаев ношения георгиевской ленты, из которых 50 было до вступления запрета в силу и десять - после.Он добавил, что "в День Победы полиция намерена документировать все случаи использования запрещенных символов, однако не собирается применять физическую силу против нарушителей".Парламент Молдавии 14 апреля принял запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, президент Майя Санду одобрила этот законопроект 19 апреля, он официально вступил в силу 20 апреля. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/politsiya-1784516255.html
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в мире, майя санду, молдавия, украина, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция)
13:53 03.05.2022
 
Полиция Молдавии не будет применять силу за ношение георгиевской ленты

Полиция Молдавии не собирается применять физическую силу за ношение георгиевской ленты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии пообещала не применять силу по отношению к тем, кто в День Победы будет носить георгиевскую ленточку, ранее запрещенную в стране, заявил на брифинге глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Чернэуцяну отметил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировали 60 случаев ношения георгиевской ленты, из которых 50 было до вступления запрета в силу и десять - после.
Он добавил, что "в День Победы полиция намерена документировать все случаи использования запрещенных символов, однако не собирается применять физическую силу против нарушителей".
Парламент Молдавии 14 апреля принял запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, президент Майя Санду одобрила этот законопроект 19 апреля, он официально вступил в силу 20 апреля. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:51В мире
Полиция Молдавии будет наказывать носящих георгиевскую ленту в День Победы
 
В миреМайя СандуМолдавияУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточка (акция)
 
 
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