https://ria.ru/20220503/moda-1786656717.html
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala
Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:42
2022-05-03T15:42
2022-05-03T15:44
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six.Робертссон появился на мероприятии в причудливом костюме от Iris Van Herpen. Это были серебряные атласные брюки со странно структурированными крыльями. Дополняли лук уложенные назад волосы и яркий макияж. Из-за эпатажного образа и сильного грима публика приняла Робертссона за знаменитого американского актера.Однако настоящий Лето вскоре появился на дорожке вместе с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Одеты они были идентично, изображая "близнецов".Met Gala проходил в Метрополитен-музее вечером 2 мая по нью-йоркскому времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, gucci, мода, стиль жизни, джаред лето
15:42 03.05.2022 (обновлено: 15:44 03.05.2022)
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala
У Джареда Лето на балу Института костюма Met Gala появился неожиданный двойник