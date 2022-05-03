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Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022
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Шоубиз
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Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala
Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:42
2022-05-03T15:44
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six.Робертссон появился на мероприятии в причудливом костюме от Iris Van Herpen. Это были серебряные атласные брюки со странно структурированными крыльями. Дополняли лук уложенные назад волосы и яркий макияж. Из-за эпатажного образа и сильного грима публика приняла Робертссона за знаменитого американского актера.Однако настоящий Лето вскоре появился на дорожке вместе с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Одеты они были идентично, изображая "близнецов".Met Gala проходил в Метрополитен-музее вечером 2 мая по нью-йоркскому времени.
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новости шоу-бизнеса, gucci, мода, стиль жизни, джаред лето
15:42 03.05.2022 (обновлено: 15:44 03.05.2022)
 
Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala

У Джареда Лето на балу Института костюма Met Gala появился неожиданный двойник

© AFP 2022 / Dimitrios KambourisФредрик Робертссон на балу Института костюма Met Gala
Фредрик Робертссон на балу Института костюма Met Gala - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six.
Робертссон появился на мероприятии в причудливом костюме от Iris Van Herpen. Это были серебряные атласные брюки со странно структурированными крыльями. Дополняли лук уложенные назад волосы и яркий макияж.
Из-за эпатажного образа и сильного грима публика приняла Робертссона за знаменитого американского актера.
Однако настоящий Лето вскоре появился на дорожке вместе с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Одеты они были идентично, изображая "близнецов".
Met Gala проходил в Метрополитен-музее вечером 2 мая по нью-йоркскому времени.
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