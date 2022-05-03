https://ria.ru/20220503/moda-1786656717.html

Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala

Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022

Скандинавский модник притворился Джаредом Лето на Met Gala

Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:42

2022-05-03T15:42

2022-05-03T15:44

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведского модника и филантропа Фредрика Робертссона приняли за Джареда Лето на дорожке бала Института костюма Met Gala, сообщает портал Page Six.Робертссон появился на мероприятии в причудливом костюме от Iris Van Herpen. Это были серебряные атласные брюки со странно структурированными крыльями. Дополняли лук уложенные назад волосы и яркий макияж. Из-за эпатажного образа и сильного грима публика приняла Робертссона за знаменитого американского актера.Однако настоящий Лето вскоре появился на дорожке вместе с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Одеты они были идентично, изображая "близнецов".Met Gala проходил в Метрополитен-музее вечером 2 мая по нью-йоркскому времени.

https://ria.ru/20220503/lazarev-1786645702.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости шоу-бизнеса, gucci, мода, стиль жизни, джаред лето