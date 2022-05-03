Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala

Главная бунтарка — модель и актриса Кара Делевинь в Dior. Кажется, модный дом решил сэкономить на ткани: из одежды на Каре был только низ, от пиджака она быстро избавилась и осталась топлес и в позолоте.

Видимо, Делевинь слишком буквально поняла смысл дресс-кода Guilded Age. А он вообще-то отсылал к Америке эпохи конца XIX века: тогда в США случился стремительный рост экономики и новые миллионеры не жалели для своих жен и спутниц денег на роскошные наряды.

Зато у Кары получилось ярко, скандально, эффектно.