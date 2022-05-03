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Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022
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Культура
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Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala
Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala - РИА Новости, 03.05.2022
Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala
Даже те, кто далек от моды, наверняка слышали о главном фешен-событии года, бале Института костюма Met Gala. Звезды идут на многое, чтобы получить приглашение,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:55
2022-05-03T15:49
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Даже те, кто далек от моды, наверняка слышали о главном фешен-событии года, бале Института костюма Met Gala. Звезды идут на многое, чтобы получить приглашение, а их стилисты месяцами готовят кастомные образы в тему мероприятия, которая меняется каждый год. В этот раз знаменитостей попросили одеться в стиле эпохи "Позолоченный гламур", или Guilded Age. Немногие поняли, что это значит, — некоторые знаменитости явно прогуливали уроки истории. Самые обсуждаемые наряды с красной дорожки — как провальные, так и удачные, — в материале РИА Новости.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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фото, фото, новости культуры, стиль жизни, шоу-бизнес, анна винтур, джаред лето, билли айлиш, ирина шейк, кимберли кардашян, кендалл дженнер, джиджи хадид, кара делевинь, мода, the metropolitan museum of art
14:55 03.05.2022 (обновлено: 15:49 03.05.2022)
 
Платье Монро, гусеница и Дракула: как прошел бал Института костюма Met Gala

Выбраны самые яркие наряды с бала Института костюма Met Gala

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Даже те, кто далек от моды, наверняка слышали о главном фешен-событии года, бале Института костюма Met Gala. Звезды идут на многое, чтобы получить приглашение, а их стилисты месяцами готовят кастомные образы в тему мероприятия, которая меняется каждый год. В этот раз знаменитостей попросили одеться в стиле эпохи "Позолоченный гламур", или Guilded Age. Немногие поняли, что это значит, — некоторые знаменитости явно прогуливали уроки истории. Самые обсуждаемые наряды с красной дорожки — как провальные, так и удачные, — в материале РИА Новости.
© AFP 2022 / Angela Weiss

Главная бунтарка — модель и актриса Кара Делевинь в Dior. Кажется, модный дом решил сэкономить на ткани: из одежды на Каре был только низ, от пиджака она быстро избавилась и осталась топлес и в позолоте.

Видимо, Делевинь слишком буквально поняла смысл дресс-кода Guilded Age. А он вообще-то отсылал к Америке эпохи конца XIX века: тогда в США случился стремительный рост экономики и новые миллионеры не жалели для своих жен и спутниц денег на роскошные наряды.

Зато у Кары получилось ярко, скандально, эффектно.

Британская модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala
1 из 10

Главная бунтарка — модель и актриса Кара Делевинь в Dior. Кажется, модный дом решил сэкономить на ткани: из одежды на Каре был только низ, от пиджака она быстро избавилась и осталась топлес и в позолоте.

Видимо, Делевинь слишком буквально поняла смысл дресс-кода Guilded Age. А он вообще-то отсылал к Америке эпохи конца XIX века: тогда в США случился стремительный рост экономики и новые миллионеры не жалели для своих жен и спутниц денег на роскошные наряды.

Зато у Кары получилось ярко, скандально, эффектно.

© AFP 2022 / Angela Weiss
© AFP 2022 / Angela Weiss

Гигантская вишневая гусеница Джиджи Хадид тоже явно не в курсе, что такое "Позолоченный гламур". Ее латексный костюм от Atelier Versace с корсетом и кожаными сапогами был дополнен массивным пуховиком. Причем все вместе оказалось настолько неудобным, что Джиджи еле передвигалась по ковровой дорожке.

Ее костюм уже стал мемом: наряд сравнивали и с насекомым, и с рекламой шин известной марки. Модным критикам он напомнил образ Карди Би от Thom Browne на Met в 2019 году. Но тогда, хоть понятно, темой был кэмп!

Что сказать? Джиджи старалась как могла.

Американская модель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala
2 из 10

Гигантская вишневая гусеница Джиджи Хадид тоже явно не в курсе, что такое "Позолоченный гламур". Ее латексный костюм от Atelier Versace с корсетом и кожаными сапогами был дополнен массивным пуховиком. Причем все вместе оказалось настолько неудобным, что Джиджи еле передвигалась по ковровой дорожке.

Ее костюм уже стал мемом: наряд сравнивали и с насекомым, и с рекламой шин известной марки. Модным критикам он напомнил образ Карди Би от Thom Browne на Met в 2019 году. Но тогда, хоть понятно, темой был кэмп!

Что сказать? Джиджи старалась как могла.

© AFP 2022 / Angela Weiss
© AFP 2022 / Angela Weiss

Главная звезда дорожки — Ким Кардашьян, облачившаяся (по-другому и не скажешь) в легендарное платье Мэрилин Монро, в котором знаменитая блондинка поздравляла президента Джона Кеннеди с днем рождения в 1962 году.

Ким перекрасилась в платиновый цвет, похудела на семь килограммов, чтобы соответствовать наряду от Jean Louis.

Злые языки заметили, что на выдающиеся бедра Ким платье явно не рассчитано. Говорят, Кардашьян могла избавиться от ягодичных имплантов. Или же просто наряд расшили, поэтому звезда не расставалась с манто, которым постоянно прикрывала тылы.

Зато своим удачным появлением Ким явно "спасла" провальные выходы родственников: даже Кендалл Дженнер в Prada с огромным шлейфом не удалось затмить сестру.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на балу Института костюма Met Gala
3 из 10

Главная звезда дорожки — Ким Кардашьян, облачившаяся (по-другому и не скажешь) в легендарное платье Мэрилин Монро, в котором знаменитая блондинка поздравляла президента Джона Кеннеди с днем рождения в 1962 году.

Ким перекрасилась в платиновый цвет, похудела на семь килограммов, чтобы соответствовать наряду от Jean Louis.

Злые языки заметили, что на выдающиеся бедра Ким платье явно не рассчитано. Говорят, Кардашьян могла избавиться от ягодичных имплантов. Или же просто наряд расшили, поэтому звезда не расставалась с манто, которым постоянно прикрывала тылы.

Зато своим удачным появлением Ким явно "спасла" провальные выходы родственников: даже Кендалл Дженнер в Prada с огромным шлейфом не удалось затмить сестру.

© AFP 2022 / Angela Weiss
© AP Photo / Evan Agostini

Шон Мендес постарался. Его костюм от Tommy Hilfiger явно отсылал к XIX веку, а за гламур отвечали многочисленные перстни. Кто-то сравнил Мендеса с Дракулой, другие — с Доктором Стрэнджем. В любом случае, что-то от денди в образе было.

Певец поработал и над укладкой, и над позами: перед фотографами канадец вел себя как светский лев из позапрошлого века.

Кстати, Мендес задал на балу флешмоб на переодевание, отдав плащ ассистентам и оставшись в смокинге. Трюк повторила Дакота Джонсон, сняв бархатный халат Gucci, пока поднималась по лестнице Метрополитен-музея.

Шон Мендес на балу Института костюма Met Gala
4 из 10

Шон Мендес постарался. Его костюм от Tommy Hilfiger явно отсылал к XIX веку, а за гламур отвечали многочисленные перстни. Кто-то сравнил Мендеса с Дракулой, другие — с Доктором Стрэнджем. В любом случае, что-то от денди в образе было.

Певец поработал и над укладкой, и над позами: перед фотографами канадец вел себя как светский лев из позапрошлого века.

Кстати, Мендес задал на балу флешмоб на переодевание, отдав плащ ассистентам и оставшись в смокинге. Трюк повторила Дакота Джонсон, сняв бархатный халат Gucci, пока поднималась по лестнице Метрополитен-музея.

© AP Photo / Evan Agostini
© AFP 2022 / Angela Weiss

Ведущая вечера Блейк Лайвли вместе с Atelier Versace тоже приготовила сюрприз. Сначала она позировала в наряде с массивным карамельным бантом на бедре. В процессе шествия по дорожке аксессуар с помощью ассистентов эффектно трансформировался в длинный, расшитый кристаллами шлейф — уже серо-голубого оттенка.

Лайвли призналась, что референсом для платья стала статуя Свободы.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на балу Института костюма Met Gala
5 из 10

Ведущая вечера Блейк Лайвли вместе с Atelier Versace тоже приготовила сюрприз. Сначала она позировала в наряде с массивным карамельным бантом на бедре. В процессе шествия по дорожке аксессуар с помощью ассистентов эффектно трансформировался в длинный, расшитый кристаллами шлейф — уже серо-голубого оттенка.

Лайвли призналась, что референсом для платья стала статуя Свободы.

© AFP 2022 / Angela Weiss
© AFP 2022 / Ilya S. Savenok

Как известно, все наряды для ковровой дорожки должны быть одобрены Анной Винтур. И хотя хозяйка вечера лично отсматривает платья на соответствие дресс-коду, в этом году к ней много вопросов.

Сама Винтур сделала выбор в пользу Chanel. Причем ее образ очень напоминает тот, в котором бессменный главред американского Vogue появилась на Met Gala в 2019 году. Ну разве что скромно добавила сверкающую корону. Другим удивительным аксессуаром Винтур стала улыбка — Анна явно была в хорошем настроении, что с ней случается нечасто.

Анна Винтур на балу Института костюма Met Gala
6 из 10

Как известно, все наряды для ковровой дорожки должны быть одобрены Анной Винтур. И хотя хозяйка вечера лично отсматривает платья на соответствие дресс-коду, в этом году к ней много вопросов.

Сама Винтур сделала выбор в пользу Chanel. Причем ее образ очень напоминает тот, в котором бессменный главред американского Vogue появилась на Met Gala в 2019 году. Ну разве что скромно добавила сверкающую корону. Другим удивительным аксессуаром Винтур стала улыбка — Анна явно была в хорошем настроении, что с ней случается нечасто.

© AFP 2022 / Ilya S. Savenok
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris

Лучшая среди худших — кажется, это Кайли Дженнер. Ее нелепое "свадебное" платье Off-White вместе с бейсболкой, надетой задом наперед, смотрелось неуместно.

Пышная "сливочная" юбка с оборками, верх в виде топа с прозрачными вставками... Решив похулиганить, Дженнер дополнила наряд кепкой с вуалью.

В Сети шутили, что Кайли явно очень хочется под венец. Или, возможно, она собралась к алтарю сразу после бала.

Интриги не получилось, как и целостного образа.

Кайли Дженнер на балу Института костюма Met Gala
7 из 10

Лучшая среди худших — кажется, это Кайли Дженнер. Ее нелепое "свадебное" платье Off-White вместе с бейсболкой, надетой задом наперед, смотрелось неуместно.

Пышная "сливочная" юбка с оборками, верх в виде топа с прозрачными вставками... Решив похулиганить, Дженнер дополнила наряд кепкой с вуалью.

В Сети шутили, что Кайли явно очень хочется под венец. Или, возможно, она собралась к алтарю сразу после бала.

Интриги не получилось, как и целостного образа.

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris

Комиссар, вы куда? Ирина Шейк и одевший ее креативный директор Burberry Рикардо Тиши явно вдохновлялись Диким Западом. Модель с ног до головы облачилась в черное: куртка, брюки, перчатки и даже рубашка с галстуком — все кожаное. Правда, массивные пластиковые серьги выбивались из образа. Получился, наверное, самый закрытый наряд в гардеробе модели.

Неожиданно? Это точно! Соответствует заявленной теме бала? Вряд ли.

Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala
8 из 10

Комиссар, вы куда? Ирина Шейк и одевший ее креативный директор Burberry Рикардо Тиши явно вдохновлялись Диким Западом. Модель с ног до головы облачилась в черное: куртка, брюки, перчатки и даже рубашка с галстуком — все кожаное. Правда, массивные пластиковые серьги выбивались из образа. Получился, наверное, самый закрытый наряд в гардеробе модели.

Неожиданно? Это точно! Соответствует заявленной теме бала? Вряд ли.

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
© AP Photo / Evan Agostini

Вот уж кого нельзя записать в двоечницы, так это Билли Айлиш. Видимо, школьные уроки истории она забыть еще не успела. Певица не изменяет Gucci: корсетное платье было вдохновлено образом мадам Поль Пуарсон с портрета Джона Сингера Сарджента.

Дизайнеры повторили все: чокер, бутоньерку и, конечно же, строгий корсет.

Выдавали мятежную натуру Билли разве что рваная челка и рукава из зеленого кружева, напоминающего плесень. Несмотря на эти оговорки, образ удался, а исторической реконструкции никто и не ждал!

Билли Айлиш на балу Института костюма Met Gala
9 из 10

Вот уж кого нельзя записать в двоечницы, так это Билли Айлиш. Видимо, школьные уроки истории она забыть еще не успела. Певица не изменяет Gucci: корсетное платье было вдохновлено образом мадам Поль Пуарсон с портрета Джона Сингера Сарджента.

Дизайнеры повторили все: чокер, бутоньерку и, конечно же, строгий корсет.

Выдавали мятежную натуру Билли разве что рваная челка и рукава из зеленого кружева, напоминающего плесень. Несмотря на эти оговорки, образ удался, а исторической реконструкции никто и не ждал!

© AP Photo / Evan Agostini
© AFP 2022 / Angela Weiss

Джаред Лето явно считает счастливой цифру два. Несколько лет назад он пришел на Met Gala с искусственной копией своей головы. А в этот раз красовался с "близнецом" и другом, креативным директором Gucci Алессандро Микеле.

Просто двое из ларца! Или double dressing в деле. Джареда и Алессандро было не отличить друг от друга в костюмах сливочного оттенка (очевидно, в Gucci), солнцезащитных очках. Дополняли образы черные перчатки, красные галстуки-бабочки и идентичные заколки.

Кстати, после этого выхода тандем явно может рекламировать студию наращивания волос.

Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле на балу Института костюма Met Gala
10 из 10

Джаред Лето явно считает счастливой цифру два. Несколько лет назад он пришел на Met Gala с искусственной копией своей головы. А в этот раз красовался с "близнецом" и другом, креативным директором Gucci Алессандро Микеле.

Просто двое из ларца! Или double dressing в деле. Джареда и Алессандро было не отличить друг от друга в костюмах сливочного оттенка (очевидно, в Gucci), солнцезащитных очках. Дополняли образы черные перчатки, красные галстуки-бабочки и идентичные заколки.

Кстати, после этого выхода тандем явно может рекламировать студию наращивания волос.

© AFP 2022 / Angela Weiss
 
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