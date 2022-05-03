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Финская VR Group уходит из России - РИА Новости, 03.05.2022
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Финская VR Group уходит из России
Финская VR Group уходит из России - РИА Новости, 03.05.2022
Финская VR Group уходит из России
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все свои российские активы и уже приступил к расторжению контрактов на перевозку с российской... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:28
2022-05-03T14:28
экономика
россия
финляндия
ржд
трансконтейнер
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все свои российские активы и уже приступил к расторжению контрактов на перевозку с российской стороной, сообщает во вторник компания.В начале апреля сообщалось, что VR Group приостанавливает сообщение в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления, по оценкам компании процесс займет несколько месяцев."Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года", - сообщает компания.VR стремится к максимально быстрому закрытию трафика и уже сегодня начала расторгать контракты с клиентами, однако часть трафика может продолжаться на условиях расторжения до конца года, уточняется в сообщении.Одновременно с окончанием перевозок будут расторгнуты контракты с "Российскими железными дорогами" (РЖД)."VR также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России", - говорится в сообщении.VR Group начала переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской дочерней компании Finnlog.CTS - это компания, предоставляющая услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, другими странами СНГ и Азии, в которой VR принадлежит 50%, а остальные 50% - "Трансконтейнеру". FOS - логистическая компания, специализирующаяся на перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ, в которой VR принадлежит 50%, еще 50% - "Первой грузовой компании" (ПГК) - 50%. Finnlog - российская дочерняя компания VR, которая сдавала вагоны в аренду ключевым финским клиентам и эксплуатировала вагоны на российско-финском рынке перевозок, информирует компания.
https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html
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экономика, россия, финляндия, ржд, трансконтейнер
14:28 03.05.2022
 
Финская VR Group уходит из России

Финский железнодорожный оператор VR Group продает активы и расторгает контракты в России

© Фото : VR TranspointПоезд финской компании VR Group
Поезд финской компании VR Group - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : VR Transpoint
Поезд финской компании VR Group . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все свои российские активы и уже приступил к расторжению контрактов на перевозку с российской стороной, сообщает во вторник компания.
В начале апреля сообщалось, что VR Group приостанавливает сообщение в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления, по оценкам компании процесс займет несколько месяцев.
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"Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года", - сообщает компания.
VR стремится к максимально быстрому закрытию трафика и уже сегодня начала расторгать контракты с клиентами, однако часть трафика может продолжаться на условиях расторжения до конца года, уточняется в сообщении.
Одновременно с окончанием перевозок будут расторгнуты контракты с "Российскими железными дорогами" (РЖД).
"VR также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России", - говорится в сообщении.
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VR Group начала переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской дочерней компании Finnlog.
CTS - это компания, предоставляющая услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, другими странами СНГ и Азии, в которой VR принадлежит 50%, а остальные 50% - "Трансконтейнеру". FOS - логистическая компания, специализирующаяся на перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ, в которой VR принадлежит 50%, еще 50% - "Первой грузовой компании" (ПГК) - 50%. Finnlog - российская дочерняя компания VR, которая сдавала вагоны в аренду ключевым финским клиентам и эксплуатировала вагоны на российско-финском рынке перевозок, информирует компания.
 
ЭкономикаРоссияФинляндияРЖДТрансКонтейнер
 
 
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