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Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.05.2022
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:38
2022-05-03T11:38
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
туристы
отдых на море
хорватия
болгария
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.Таким образом, никакие тесты больше не требуются, теперь въехать в страну можно как и до пандемии: нужна национальная виза Хорватии, шенген или же многократная виза Болгарии. Прямых рейсов нет, добраться придется со стыковками через третьи страны.Визовые центры Хорватии в России с 13 апреля возобновили прием документов, в том числе на туристические поездки.Еще в середине апреля благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в стране отменили большинство ковидных мер: маски в закрытых помещениях, ограничения в работе отелей и лимиты на число участников массовых мероприятий.
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Ольга Распопова
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новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, хорватия, болгария
11:38 03.05.2022
 
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов

Власти Хорватии сняли коронавирусные ограничения на въезд в республику

© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.
Таким образом, никакие тесты больше не требуются, теперь въехать в страну можно как и до пандемии: нужна национальная виза Хорватии, шенген или же многократная виза Болгарии. Прямых рейсов нет, добраться придется со стыковками через третьи страны.
Визовые центры Хорватии в России с 13 апреля возобновили прием документов, в том числе на туристические поездки.
Еще в середине апреля благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в стране отменили большинство ковидных мер: маски в закрытых помещениях, ограничения в работе отелей и лимиты на число участников массовых мероприятий.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 02:00Туризм
Сербия отменяет ограничения на въезд
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19туристыотдых на мореХорватияБолгария
 
 
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