https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.05.2022
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:38
2022-05-03T11:38
2022-05-03T11:38
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.Таким образом, никакие тесты больше не требуются, теперь въехать в страну можно как и до пандемии: нужна национальная виза Хорватии, шенген или же многократная виза Болгарии. Прямых рейсов нет, добраться придется со стыковками через третьи страны.Визовые центры Хорватии в России с 13 апреля возобновили прием документов, в том числе на туристические поездки.Еще в середине апреля благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в стране отменили большинство ковидных мер: маски в закрытых помещениях, ограничения в работе отелей и лимиты на число участников массовых мероприятий.
https://ria.ru/20220503/ogranicheniya-1786601461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, хорватия, болгария
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Власти Хорватии сняли коронавирусные ограничения на въезд в республику