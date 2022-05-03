https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html

Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов

Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.05.2022

Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов

Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:38

2022-05-03T11:38

2022-05-03T11:38

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.Таким образом, никакие тесты больше не требуются, теперь въехать в страну можно как и до пандемии: нужна национальная виза Хорватии, шенген или же многократная виза Болгарии. Прямых рейсов нет, добраться придется со стыковками через третьи страны.Визовые центры Хорватии в России с 13 апреля возобновили прием документов, в том числе на туристические поездки.Еще в середине апреля благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в стране отменили большинство ковидных мер: маски в закрытых помещениях, ограничения в работе отелей и лимиты на число участников массовых мероприятий.

https://ria.ru/20220503/ogranicheniya-1786601461.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, хорватия, болгария