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Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783072723.html
Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений
Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022
Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений
Власти Хорватии благодаря улучшению эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничительных мер, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Давор... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:42
2022-04-12T13:42
туризм
туризм
хорватия
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Хорватии благодаря улучшению эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничительных мер, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Давор Божинович.Теперь маски в закрытых помещениях продолжат носить только сотрудники, чья работа связана с высоким риском. Это, в частности, персонал медучреждений и органов соцзащиты.Ограничения в работе отелей отменены. Нет лимитов на число участников массовых мероприятий и пассажиров общественного транспорта.Также страна отказалась от ограничений на въезд иностранцев. Им достаточно предоставить сертификат вакцинации, россиянам — подтверждение иммунизации "Спутником V".
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туризм, хорватия, новости - туризм, коронавирус covid-19
13:42 12.04.2022
 
Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений

Власти Хорватии отменили масочный режим и открыли границы для привитых иностранцев

© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Хорватии благодаря улучшению эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничительных мер, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Давор Божинович.
Теперь маски в закрытых помещениях продолжат носить только сотрудники, чья работа связана с высоким риском. Это, в частности, персонал медучреждений и органов соцзащиты.
Ограничения в работе отелей отменены. Нет лимитов на число участников массовых мероприятий и пассажиров общественного транспорта.
Также страна отказалась от ограничений на въезд иностранцев. Им достаточно предоставить сертификат вакцинации, россиянам — подтверждение иммунизации "Спутником V".
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