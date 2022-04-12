https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783072723.html

Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений

Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022

Хорватия отменила большинство коронавирусных ограничений

Власти Хорватии благодаря улучшению эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничительных мер, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Давор... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:42

2022-04-12T13:42

2022-04-12T13:42

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Хорватии благодаря улучшению эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничительных мер, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Давор Божинович.Теперь маски в закрытых помещениях продолжат носить только сотрудники, чья работа связана с высоким риском. Это, в частности, персонал медучреждений и органов соцзащиты.Ограничения в работе отелей отменены. Нет лимитов на число участников массовых мероприятий и пассажиров общественного транспорта.Также страна отказалась от ограничений на въезд иностранцев. Им достаточно предоставить сертификат вакцинации, россиянам — подтверждение иммунизации "Спутником V".

https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, хорватия, новости - туризм, коронавирус covid-19