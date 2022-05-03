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Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут - РИА Новости, 03.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220503/kherd-1786660024.html
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут - РИА Новости, 03.05.2022
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:20
2022-05-03T16:20
шоубиз
новости культуры
джонни депп
джейсон момоа
эмбер херд
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post.Такое решение было принято после того, как фанаты бывшего мужа Херд Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать актрису из проекта. Под документом оставили подписи уже более трех миллионов человек.В картине "Аквамен и Потерянное Королевство" про наследника трона Атлантиды Херд играет вместе с Джейсоном Момоа и, согласно изданию, в сиквеле "у нее будет меньше 10 минут экранного времени".Премьера картины намечена на март 2023 года.Херд в настоящее время судится с Джонни Деппом. Актер подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года, в которой артистка уверяла, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Депп настаивает, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с нее 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.
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новости культуры, джонни депп, джейсон момоа, эмбер херд, кино и сериалы, новости шоу-бизнеса
16:20 03.05.2022
 
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут

Эмбер Херд оставили в новом "Аквамене" всего несколько минут после протестов фанатов Деппа

© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post.
Такое решение было принято после того, как фанаты бывшего мужа Херд Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать актрису из проекта. Под документом оставили подписи уже более трех миллионов человек.
В картине "Аквамен и Потерянное Королевство" про наследника трона Атлантиды Херд играет вместе с Джейсоном Момоа и, согласно изданию, в сиквеле "у нее будет меньше 10 минут экранного времени".
Премьера картины намечена на март 2023 года.
Херд в настоящее время судится с Джонни Деппом. Актер подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года, в которой артистка уверяла, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Депп настаивает, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с нее 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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ШоубизНовости культурыДжонни ДеппДжейсон МомоаЭмбер ХердКино и сериалыНовости шоу-бизнеса
 
 
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