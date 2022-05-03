https://ria.ru/20220503/kherd-1786660024.html
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут - РИА Новости, 03.05.2022
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:20
2022-05-03T16:20
2022-05-03T16:20
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джонни депп
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post.Такое решение было принято после того, как фанаты бывшего мужа Херд Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать актрису из проекта. Под документом оставили подписи уже более трех миллионов человек.В картине "Аквамен и Потерянное Королевство" про наследника трона Атлантиды Херд играет вместе с Джейсоном Момоа и, согласно изданию, в сиквеле "у нее будет меньше 10 минут экранного времени".Премьера картины намечена на март 2023 года.Херд в настоящее время судится с Джонни Деппом. Актер подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года, в которой артистка уверяла, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Депп настаивает, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с нее 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/depp-1784455421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, джейсон момоа, эмбер херд, кино и сериалы, новости шоу-бизнеса
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Эмбер Херд оставили в новом "Аквамене" всего несколько минут после протестов фанатов Деппа