https://ria.ru/20220503/kherd-1786660024.html

Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут

Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут - РИА Новости, 03.05.2022

Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут

Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:20

2022-05-03T16:20

2022-05-03T16:20

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новой части "Аквамена" всего на 10 минут, сообщает New York Post.Такое решение было принято после того, как фанаты бывшего мужа Херд Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать актрису из проекта. Под документом оставили подписи уже более трех миллионов человек.В картине "Аквамен и Потерянное Королевство" про наследника трона Атлантиды Херд играет вместе с Джейсоном Момоа и, согласно изданию, в сиквеле "у нее будет меньше 10 минут экранного времени".Премьера картины намечена на март 2023 года.Херд в настоящее время судится с Джонни Деппом. Актер подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года, в которой артистка уверяла, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Депп настаивает, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с нее 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/depp-1784455421.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

новости культуры, джонни депп, джейсон момоа, эмбер херд, кино и сериалы, новости шоу-бизнеса