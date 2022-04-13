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Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/depp-1783353846.html
Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде
Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде - РИА Новости, 13.04.2022
Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде
Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде, сообщает Variety. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:28
2022-04-13T16:28
культура
новости культуры
голливуд
джонни депп
эмбер херд
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде, сообщает Variety. Депп хочет взыскать с бывшей жены 50 миллионов долларов. Она претендует на 100 миллионов. Джонни подал иск против Эмбер из-за статьи, опубликованной в The Washington Post в 2018 году. В ней Херд рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала. Адвокаты артиста утверждают: в колонке подразумевалось, обидчик — Депп, что, по их словам, является ложью. Такие обвинения, настаивают представители актера, нанесли ущерб карьере Деппа в Голливуде.Защитники Херд в суде заявили, что ее слова полностью верны и она имеет право выражать свое мнение. Во встречном иске утверждается, что представители Деппа оклеветали актрису.Он также утверждает, что на момент публикации карьера Деппа уже находилась "в свободном падении". Его уволили из франшизы "Пираты Карибского моря" не из-за этой публикации. Студия раньше обсуждала отказ от сотрудничества с актером, и причина тому — его поведение, говорит Роттенборн. Колонка Эмбер — это попытка выйти из абьюзивных отношений. Но действия Деппа не позволяют ей двигаться дальше.Ожидается, что суд продлится шесть недель. Доказательства изучат 11 судей.В 2020 году Депп проиграл аналогичный процесс против газеты The Sun. Судья решил, что слова Херд были "по существу правдивыми", и поэтому издание не оклеветало актера, назвав "избивающим жену".
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новости культуры, голливуд, джонни депп, эмбер херд, знаменитости, звезды
16:28 13.04.2022
 
Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде

Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде по делу о клевете

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде, сообщает Variety.
Депп хочет взыскать с бывшей жены 50 миллионов долларов. Она претендует на 100 миллионов.
Джонни подал иск против Эмбер из-за статьи, опубликованной в The Washington Post в 2018 году. В ней Херд рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала.
Адвокаты артиста утверждают: в колонке подразумевалось, обидчик — Депп, что, по их словам, является ложью. Такие обвинения, настаивают представители актера, нанесли ущерб карьере Деппа в Голливуде.
Защитники Херд в суде заявили, что ее слова полностью верны и она имеет право выражать свое мнение. Во встречном иске утверждается, что представители Деппа оклеветали актрису.
"В течение многих лет, все чего хотел мистер Депп, так это унизить Эмбер, преследовать ее и разрушить ее карьеру. Он одержимый бывший муж, жаждущий мести", — говорит адвокат Бен Роттенборн.
Он также утверждает, что на момент публикации карьера Деппа уже находилась "в свободном падении". Его уволили из франшизы "Пираты Карибского моря" не из-за этой публикации. Студия раньше обсуждала отказ от сотрудничества с актером, и причина тому — его поведение, говорит Роттенборн. Колонка Эмбер — это попытка выйти из абьюзивных отношений. Но действия Деппа не позволяют ей двигаться дальше.
Ожидается, что суд продлится шесть недель. Доказательства изучат 11 судей.
В 2020 году Депп проиграл аналогичный процесс против газеты The Sun. Судья решил, что слова Херд были "по существу правдивыми", и поэтому издание не оклеветало актера, назвав "избивающим жену".
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