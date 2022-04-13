https://ria.ru/20220413/depp-1783353846.html

Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде

Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде - РИА Новости, 13.04.2022

Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде

Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде, сообщает Variety. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:28

2022-04-13T16:28

2022-04-13T16:28

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде, сообщает Variety. Депп хочет взыскать с бывшей жены 50 миллионов долларов. Она претендует на 100 миллионов. Джонни подал иск против Эмбер из-за статьи, опубликованной в The Washington Post в 2018 году. В ней Херд рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала. Адвокаты артиста утверждают: в колонке подразумевалось, обидчик — Депп, что, по их словам, является ложью. Такие обвинения, настаивают представители актера, нанесли ущерб карьере Деппа в Голливуде.Защитники Херд в суде заявили, что ее слова полностью верны и она имеет право выражать свое мнение. Во встречном иске утверждается, что представители Деппа оклеветали актрису.Он также утверждает, что на момент публикации карьера Деппа уже находилась "в свободном падении". Его уволили из франшизы "Пираты Карибского моря" не из-за этой публикации. Студия раньше обсуждала отказ от сотрудничества с актером, и причина тому — его поведение, говорит Роттенборн. Колонка Эмбер — это попытка выйти из абьюзивных отношений. Но действия Деппа не позволяют ей двигаться дальше.Ожидается, что суд продлится шесть недель. Доказательства изучат 11 судей.В 2020 году Депп проиграл аналогичный процесс против газеты The Sun. Судья решил, что слова Херд были "по существу правдивыми", и поэтому издание не оклеветало актера, назвав "избивающим жену".

https://ria.ru/20220408/smit-1782623405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, голливуд, джонни депп, эмбер херд, знаменитости, звезды