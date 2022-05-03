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Пучдемон не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию" - РИА Новости, 03.05.2022
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Пучдемон не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию"
Пучдемон не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию" - РИА Новости, 03.05.2022
Пучдемон не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию"
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не намерен переизбираться на должность главы созданной им партии "Вместе за Каталонию",... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:02
2022-05-03T15:02
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МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не намерен переизбираться на должность главы созданной им партии "Вместе за Каталонию", выступающей за провозглашение независимости от Испании.В письме, опубликованном на его странице в Twitter, Пучдемон отметил, что новый лидер партии должен "постоянно участвовать в партийных заседаниях и в принятии необходимых политических решений".Пучдемон возглавил партию "Вместе за Каталонию" в момент ее создания в октябре 2017 года, вскоре после попытки проведения референдума о независимости Каталонии, подавленной испанскими властями.В 2020 году партия вышла из коалиции индепендентистских партий с тем же названием и начала вести самостоятельную политическую деятельность.Сам Пучдемон после референдума был отстранен от должности главы каталонского правительства и покинул Испанию с тем, чтобы избежать судебного преследования.С тех пор он проживает в Бельгии и в 2019 году был избран депутатом Европейского парламента."Идеальных партий нет, и наша тем более таковой не является, потому что у нее меньше опыта и она сталкивается со многими внешними трудностями, но я очень доволен тем, что она не была партией в классическом смысле – жесткой, вертикальной, с единомыслием", - написал Пучдемон.Однако испанские СМИ отмечают, что в текущих условиях именно этот идеологический плюрализм может ослабить позиции партии.
https://ria.ru/20220427/alzhir-1785835187.html
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в мире, испания, каталония, бельгия, twitter
15:02 03.05.2022
 
Пучдемон не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию"

Пучдемон заявил, что не будет переизбираться на пост главы партии "Вместе за Каталонию"

© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не намерен переизбираться на должность главы созданной им партии "Вместе за Каталонию", выступающей за провозглашение независимости от Испании.
В письме, опубликованном на его странице в Twitter, Пучдемон отметил, что новый лидер партии должен "постоянно участвовать в партийных заседаниях и в принятии необходимых политических решений".
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Пучдемон возглавил партию "Вместе за Каталонию" в момент ее создания в октябре 2017 года, вскоре после попытки проведения референдума о независимости Каталонии, подавленной испанскими властями.
В 2020 году партия вышла из коалиции индепендентистских партий с тем же названием и начала вести самостоятельную политическую деятельность.
Сам Пучдемон после референдума был отстранен от должности главы каталонского правительства и покинул Испанию с тем, чтобы избежать судебного преследования.
С тех пор он проживает в Бельгии и в 2019 году был избран депутатом Европейского парламента.
"Идеальных партий нет, и наша тем более таковой не является, потому что у нее меньше опыта и она сталкивается со многими внешними трудностями, но я очень доволен тем, что она не была партией в классическом смысле – жесткой, вертикальной, с единомыслием", - написал Пучдемон.
Однако испанские СМИ отмечают, что в текущих условиях именно этот идеологический плюрализм может ослабить позиции партии.
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