https://ria.ru/20220503/karabakh-1786618197.html

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе - РИА Новости, 03.05.2022

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:01

2022-05-03T10:01

2022-05-03T10:01

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

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БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной."Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования".Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/karabakh-1780633139.html

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах