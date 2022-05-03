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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе - РИА Новости, 03.05.2022
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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220503/karabakh-1786618197.html
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе - РИА Новости, 03.05.2022
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:01
2022-05-03T10:01
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
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БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной."Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования".Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/karabakh-1780633139.html
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах
10:01 03.05.2022
 
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

© Министерство обороны АзербайджанаКадр видео, снятого в Шуше
Кадр видео, снятого в Шуше
© Министерство обороны Азербайджана
Кадр видео, снятого в Шуше . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной.
"Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования".
Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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