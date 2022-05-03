https://ria.ru/20220503/ispaniya-1786654459.html
Испания продлила ковидные ограничения на въезд в страну
Испания продлила ковидные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 03.05.2022
Испания продлила ковидные ограничения на въезд в страну
Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает АТОР в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:31
2022-05-03T15:31
2022-05-03T15:32
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает АТОР в своем Телеграм-канале. Туристы, в том числе из России, могут въехать в государство только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса. Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе.Несмотря на действующие ограничения по въезду из-за границы, в Испании недавно пошли на некоторые послабления внутри страны. В частности, с 20 апреля не обязательно носить маску в закрытых общественных местах и на улице. Однако она все еще требуется в медицинских учреждениях, аптеках, общественном транспорте. В АТОР утверждают: не исключено, что после 15 мая Испания наконец-то откроется для туристов. "Ранее решения об ограничениях принимались на месяц, а сейчас – всего на 2 недели", – отмечают эксперты. А пока другие страны Европы, напротив, снимают все коронавирусные меры: недавно так поступили Хорватия и Сербия.
https://ria.ru/20220419/ispaniya-1784329568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, испания, россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, воз
15:31 03.05.2022 (обновлено: 15:32 03.05.2022)
Испания продлила ковидные ограничения на въезд в страну
Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд в страну
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает АТОР в своем Телеграм-канале.
Туристы, в том числе из России, могут въехать в государство только при наличии сертификата
о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса.
Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе.
Несмотря на действующие ограничения по въезду из-за границы, в Испании недавно пошли на некоторые послабления внутри страны. В частности, с 20 апреля не обязательно носить маску в закрытых общественных местах и на улице. Однако она все еще требуется в медицинских учреждениях, аптеках, общественном транспорте.
В АТОР утверждают: не исключено, что после 15 мая Испания наконец-то откроется для туристов. "Ранее решения об ограничениях принимались на месяц, а сейчас – всего на 2 недели", – отмечают эксперты.
А пока другие страны Европы, напротив, снимают все коронавирусные меры: недавно так поступили
Хорватия и Сербия.