02:00 03.05.2022 (обновлено: 02:22 03.05.2022)
Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд
Правительство Сербии: страна со вторника отменяет "ковидные" ограничения на въезд COVID-19
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, передает пресс-служба кабмина.
"Со вторника, 3 мая 2022 года перестают действовать все меры контроля и ограничения для въезда в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием COVID-19, как для иностранных, так и для сербских граждан. С полуночи граждане Сербии, как и иностранцы, при въезде в страну больше не обязаны иметь негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест, подтверждение о перенесенном заболевании или вакцинации, вне зависимости от того, из какой страны лицо въезжает в республику Сербия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране и шире. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.
В семимиллионной Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше двух миллионов человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, в воскресенье выявили всего 342 больных. Общее числе умерших с диагнозом COVID-19 по последним данным в стране составляет 15 999 тысяч человек.