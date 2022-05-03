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Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд - РИА Новости, 03.05.2022
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Туризм
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Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд
Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд - РИА Новости, 03.05.2022
Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд
Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T02:00
2022-05-03T02:22
туризм
в мире
сербия
коронавирус covid-19
пцр-тест
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, передает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране и шире. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.В семимиллионной Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше двух миллионов человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, в воскресенье выявили всего 342 больных. Общее числе умерших с диагнозом COVID-19 по последним данным в стране составляет 15 999 тысяч человек.
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в мире, сербия, коронавирус covid-19, пцр-тест
02:00 03.05.2022 (обновлено: 02:22 03.05.2022)
 
Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд

Правительство Сербии: страна со вторника отменяет "ковидные" ограничения на въезд COVID-19

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, передает пресс-служба кабмина.

"Со вторника, 3 мая 2022 года перестают действовать все меры контроля и ограничения для въезда в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием COVID-19, как для иностранных, так и для сербских граждан. С полуночи граждане Сербии, как и иностранцы, при въезде в страну больше не обязаны иметь негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест, подтверждение о перенесенном заболевании или вакцинации, вне зависимости от того, из какой страны лицо въезжает в республику Сербия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране и шире. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.
В семимиллионной Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше двух миллионов человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, в воскресенье выявили всего 342 больных. Общее числе умерших с диагнозом COVID-19 по последним данным в стране составляет 15 999 тысяч человек.
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