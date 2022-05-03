https://ria.ru/20220503/ogranicheniya-1786601461.html

Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд

Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд - РИА Новости, 03.05.2022

Сербия со вторника отменяет ограничения на въезд

Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T02:00

2022-05-03T02:00

2022-05-03T02:22

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сербия

коронавирус covid-19

пцр-тест

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, передает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране и шире. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.В семимиллионной Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше двух миллионов человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, в воскресенье выявили всего 342 больных. Общее числе умерших с диагнозом COVID-19 по последним данным в стране составляет 15 999 тысяч человек.

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

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в мире, сербия, коронавирус covid-19, пцр-тест