Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями
КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.
Ранее фирма обратилась в КРФК за одобрением изменения порядка расчетов с российским "Газпромом".
В ведомстве заявили, что оно не выдает разрешения на платежи компаниям. Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.
"Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК. <…> Кроме того, КРФК отмечает, что в соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции", — передает позицию ведомства агентство.
Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако сейчас эта публикация недоступна.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.