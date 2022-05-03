https://ria.ru/20220503/gaz-1786603205.html

Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями

Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями - РИА Новости, 03.05.2022

Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T03:54

2022-05-03T03:54

2022-05-03T03:54

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.Ранее фирма обратилась в КРФК за одобрением изменения порядка расчетов с российским "Газпромом".В ведомстве заявили, что оно не выдает разрешения на платежи компаниям. Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако сейчас эта публикация недоступна.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.

https://ria.ru/20220503/gaz-1786600901.html

https://ria.ru/20220502/gaz-1786565774.html

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