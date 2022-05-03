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Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями - РИА Новости, 03.05.2022
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Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями
Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями - РИА Новости, 03.05.2022
Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T03:54
2022-05-03T03:54
экономика
газпром
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.Ранее фирма обратилась в КРФК за одобрением изменения порядка расчетов с российским "Газпромом".В ведомстве заявили, что оно не выдает разрешения на платежи компаниям. Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако сейчас эта публикация недоступна.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
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экономика, газпром, газпромбанк, европа, украина, латвия, latvijas gaze, в мире, россия
03:54 03.05.2022
 
Латвийский регулятор не разрешил платить за российский газ рублями

КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.
Ранее фирма обратилась в КРФК за одобрением изменения порядка расчетов с российским "Газпромом".
В ведомстве заявили, что оно не выдает разрешения на платежи компаниям. Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.
"Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК. <…> Кроме того, КРФК отмечает, что в соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции", — передает позицию ведомства агентство.
Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако сейчас эта публикация недоступна.
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В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
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