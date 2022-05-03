https://ria.ru/20220503/ekvador-1786700622.html

Победительницей фестиваля "Дорога на Ялту" стала участница из Эквадора

Победительницей фестиваля "Дорога на Ялту" стала участница из Эквадора - РИА Новости, 03.05.2022

Победительницей фестиваля "Дорога на Ялту" стала участница из Эквадора

Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоялся во вторник в столице в Московском театре мюзикла, победила участница из Эквадора, сообщил РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:17

2022-05-03T23:17

2022-05-03T23:23

олимпийские игры

андрей кондрашов

зара (зарифа мгоян)

валерия (алла перфилова)

россия

эквадор

китай

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731480967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9592e5ec82f452e6afc1fc477beb7ec2.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоялся во вторник в столице в Московском театре мюзикла, победила участница из Эквадора, сообщил председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко."Первая премия присуждается участнице из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес", - объявил Лещенко.Обладателем второй премии стал представитель Китая Ян Пу. Третья премия досталась конкурсанту из Сербии Марко Долаш.В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны.Президент фестиваля, первый заместитель генерального детектора ВГТРК Андрей Кондрашов во время пресс-конференции отметил, что организаторы радуются большому количеству участников из разных стран мира."Мы радуемся, что 15 стран принимают участие в фестивале", - сказал он.Член жюри, певица Зара обратила внимание, что участники отнеслись к конкурсу с душой."С теплом и трепетом конкурсанты подошли к выбору песен", - сказала артистка.Финал конкурса открыла песней певица Валерия, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой огласил участникам фестиваля "Дорога на Ялту" приветственное слово президента РФ Владимира Путина. Швыдкой также заметил, что в фестивале "Дорога на Ялту" приняли участие артисты и из недружественных на сегодняшний день для России стран."Отмена русской культуры не состоялась, здесь есть артисты которые принадлежат недружественным странам - очень профессиональные певцы", - сказал он.Лещенко сказал певцу-финалисту из КНР, что он рад его участию в фестивале, ведь для того, чтобы приехать в Россию "пришлось преодолеть такой сложный, длинный путь".Конкурсант из Сербии исполнил свою песню, после чего Лещенко поблагодарил его и попросил передать "привет всему сербскому народу"."Мы вас любим, мы вас чтим, вы наши братушки", - сказал председатель жюри.В заключение фестиваля Лещенко исполнил песню "День Победы".Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, а также правительства Республики Крым. С 2019 по 2021 год фестиваль проходил в Ялте. Художественный руководитель фестиваля "Дорога на Ялту" Эрнест Мацкявичус сообщил журналистам на пресс-конференции, что в 2023 году данный международный музыкальный фестиваль планируют провести вновь в Ялте.

https://ria.ru/20220501/pervomay-1786448180.html

https://ria.ru/20220430/karnaval-1785311436.html

россия

эквадор

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, андрей кондрашов, зара (зарифа мгоян), валерия (алла перфилова), россия, эквадор, китай, вгтрк, президентский фонд культурных инициатив