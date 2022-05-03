19:59 03.05.2022 (обновлено: 21:08 03.05.2022)
"С нас хватит!" Британцы назвали выступление Джонсона в Раде позором
Читатели Daily Express не поддержали решение правительства "помочь" Украине оружием
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Выступление Джонсона в Раде
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express пришли в ярость, ознакомившись с деталями выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перед Верховной радой Украины.
Во вторник Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
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По мнению британцев, бюджетные средства, предназначенные для Украины, должны быть потрачены на нужды налогоплательщиков Соединенного Королевства.
"Джонсон не смог обеспечить бедных британцев продовольствием. Но зачем, когда можно бросать деньги Киеву, чтобы казаться большим человеком на мировой арене", — выразил свое недовольство пользователь в комментарии.
"Это заявление — полный позор. Вы не Уинстон Черчилль, мистер Джонсон", — согласился другой.
"Пустые полки продуктовых, люди живут без отопления и электричества. В это время Джонсон раздает наши налоги направо и налево", — отметил еще один читатель.
"Это правительство думает, что Великобритания — самая богатая страна в мире, оно раздает миллиарды в виде зарубежной помощи, способствуя вооруженному конфликту", — осуждающе прокомментировали на сайте.
"А как же бедные и пенсионеры в нашей стране? Все те, кто проголосовал за вас? Видимо, уже не проголосуют на следующих выборах", — заключил британец.
Во вторник МИД Соединенного Королевства также сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.