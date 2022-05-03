https://ria.ru/20220503/btr-1786675611.html

Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских

Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских - РИА Новости, 03.05.2022

Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских

Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц, сообщает МИД страны. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:37

2022-05-03T18:37

2022-05-03T18:38

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ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц, сообщает МИД страны."Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортеров для спасения гражданских из осажденных районов. Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Сообщается, что решение о передаче транспортных средств было принято после непосредственного запроса от правительства Украины.Бронетранспортёры представляют из себя узкоспециализированые полноприводные автомобили с улучшенной броней, которая защищает от высокоскоростных пуль, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.Транспортные средства будут направлены в Украину в ближайшее время.Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе видеобращения Верховной раде объявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.

https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, великобритания, лондон, борис джонсон, ситуация в днр и лнр