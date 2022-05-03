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Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/btr-1786675611.html
Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских
Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских - РИА Новости, 03.05.2022
Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских
Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц, сообщает МИД страны. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:37
2022-05-03T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
лондон
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц, сообщает МИД страны."Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортеров для спасения гражданских из осажденных районов. Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Сообщается, что решение о передаче транспортных средств было принято после непосредственного запроса от правительства Украины.Бронетранспортёры представляют из себя узкоспециализированые полноприводные автомобили с улучшенной броней, которая защищает от высокоскоростных пуль, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.Транспортные средства будут направлены в Украину в ближайшее время.Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе видеобращения Верховной раде объявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
18:37 03.05.2022 (обновлено: 18:38 03.05.2022)
 
Великобритания передаст Украине бронетранспортеры для эвакуации гражданских

Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц, сообщает МИД страны.
"Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортеров для спасения гражданских из осажденных районов. Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что решение о передаче транспортных средств было принято после непосредственного запроса от правительства Украины.
Бронетранспортёры представляют из себя узкоспециализированые полноприводные автомобили с улучшенной броней, которая защищает от высокоскоростных пуль, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
Транспортные средства будут направлены в Украину в ближайшее время.
Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе видеобращения Верховной раде объявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
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