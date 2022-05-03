https://ria.ru/20220503/aviakompanii-1786635517.html
В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России
В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России - РИА Новости, 03.05.2022
В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России
Европейские авиакомпании серьезно пострадали от антироссийских санкций, говорится в проекте резолюции Европарламента, которую планируется принять на майской... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:35
2022-05-03T12:35
2022-05-03T15:28
в мире
экономика
россия
евросоюз
европарламент
белоруссия
украина
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Европейские авиакомпании серьезно пострадали от антироссийских санкций, говорится в проекте резолюции Европарламента, которую планируется принять на майской сессии."Максимально необходимое увеличение маршрута для самолетов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трех до четырех часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС", — говорится в документе.Кроме того, авторы проекта резолюции обратили внимание на возможные перебои с поставками титана. Этот металл необходим для производства самолетов, а его главные поставщики — Россия и Украина.Депутаты призывают Еврокомиссию подготовить оценку и при необходимости представить стратегию поддержки авиакомпаний и работников, "пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса".Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, но европейские страны обычно прислушиваются к мнению депутатов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для самолетов из России.Москва ответила зеркально, запретив западным авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. В результате полеты, например, из Европы в Японию стали на несколько часов дольше и требуют больше топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html
https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, экономика, россия, евросоюз, европарламент, белоруссия, украина, санкции в отношении россии, новости - туризм
12:35 03.05.2022 (обновлено: 15:28 03.05.2022)
В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России
В Европарламенте заявили, что авиакомпании серьезно пострадали от антироссийских санкций