https://ria.ru/20220502/seryabkina-1786545166.html

Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка

Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка - РИА Новости, 02.05.2022

Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка

Певица Ольга Серябкина удивила поклонников постройневшей фигурой, сообщает портал Peopletalk. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина удивила поклонников постройневшей фигурой, сообщает портал Peopletalk.В конце ноября прошлого года исполнительница впервые стала мамой. У них с бизнесменом Георгием Начкебия родился сын Лука. Ольга быстро вернулась в хорошую физическую форму.На размещенных в соцсетях снимках она позирует в бассейне в голубом купальнике. Певица написала, что так восстанавливает силы после гастролей в Казани и Чебоксарах.В комментариях поклонники говорят, что она очень красивая, и отмечают, что, если Ольга запишет комплекс тренировок, которые позволили ей вернуться в форму, они его обязательно купят.

https://ria.ru/20220502/maska-1786098709.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

звезды, знаменитости, ольга серябкина, казань, чебоксары, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса