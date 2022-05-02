https://ria.ru/20220502/seryabkina-1786545166.html
Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка
Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка - РИА Новости, 02.05.2022
Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка
Певица Ольга Серябкина удивила поклонников постройневшей фигурой, сообщает портал Peopletalk. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:37
2022-05-02T14:37
2022-05-02T14:37
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина удивила поклонников постройневшей фигурой, сообщает портал Peopletalk.В конце ноября прошлого года исполнительница впервые стала мамой. У них с бизнесменом Георгием Начкебия родился сын Лука. Ольга быстро вернулась в хорошую физическую форму.На размещенных в соцсетях снимках она позирует в бассейне в голубом купальнике. Певица написала, что так восстанавливает силы после гастролей в Казани и Чебоксарах.В комментариях поклонники говорят, что она очень красивая, и отмечают, что, если Ольга запишет комплекс тренировок, которые позволили ей вернуться в форму, они его обязательно купят.
https://ria.ru/20220502/maska-1786098709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звезды, знаменитости, ольга серябкина, казань, чебоксары, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Ольга Серябкина показала стройную фигуру после рождения ребенка
Ольга Серябкина показала стройную фигуру и способ восстановления сил после гастролей