https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786583879.html

Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022

Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

Европейский союз продолжит на текущей неделе обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который может включать положение о постепенном отказе от закупок... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:06

2022-05-02T21:06

2022-05-02T21:06

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

брюссель

евросоюз

совет федерации рф

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Европейский союз продолжит на текущей неделе обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который может включать положение о постепенном отказе от закупок нефти в России, сообщила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили."Сегодня мы обсуждали исключительно поставки газа. Новый пакет санкций находится на стадии подготовки, он затронет несколько сфер… Обсуждения продолжатся на этой неделе, информация появится в ближайшие дни", - сказала Помпили, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по энергетике в Брюсселе.Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз намерен предложить запретить закупки российской нефти к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. ЕС также планирует расширить список персональных санкций.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий ЕС.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/gaz-1786582029.html

https://ria.ru/20220502/gaz-1786570287.html

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, совет федерации рф, госдума рф