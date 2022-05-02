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Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
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Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций
Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций
Европейский союз продолжит на текущей неделе обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который может включать положение о постепенном отказе от закупок... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T21:06
2022-05-02T21:06
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
украина
брюссель
евросоюз
совет федерации рф
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Европейский союз продолжит на текущей неделе обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который может включать положение о постепенном отказе от закупок нефти в России, сообщила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили."Сегодня мы обсуждали исключительно поставки газа. Новый пакет санкций находится на стадии подготовки, он затронет несколько сфер… Обсуждения продолжатся на этой неделе, информация появится в ближайшие дни", - сказала Помпили, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по энергетике в Брюсселе.Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз намерен предложить запретить закупки российской нефти к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. ЕС также планирует расширить список персональных санкций.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий ЕС.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, совет федерации рф, госдума рф
21:06 02.05.2022
 
Страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

Барбара Помпили: страны ЕС продолжат обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Европейский союз продолжит на текущей неделе обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который может включать положение о постепенном отказе от закупок нефти в России, сообщила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
"Сегодня мы обсуждали исключительно поставки газа. Новый пакет санкций находится на стадии подготовки, он затронет несколько сфер… Обсуждения продолжатся на этой неделе, информация появится в ближайшие дни", - сказала Помпили, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по энергетике в Брюсселе.
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Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз намерен предложить запретить закупки российской нефти к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. ЕС также планирует расширить список персональных санкций.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.
Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий ЕС.
Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
ЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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