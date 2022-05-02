https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786520591.html

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 02.05.2022

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:13

2022-05-02T10:13

2022-05-02T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

новая зеландия

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совет федерации рф

санкции

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике новозеландского министра иностранных дел Нанаи Махуты."Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора", — указано в заявлении. Подробности не приводятся.Ранее Новая Зеландия ввела ограничительные меры против президента России Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших российских банков, военачальников и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыли въезд в страну и отказали в банковском обслуживании, а возможные счета заморозили. Принадлежащим им судам и самолетам, а также военным самолетам или кораблям правительств России и Белоруссии запретили пересечение новозеландской границы. С 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, новая зеландия, россия, совет федерации рф, санкции