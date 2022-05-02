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Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786520591.html
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 02.05.2022
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:13
2022-05-02T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
новая зеландия
россия
совет федерации рф
санкции
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике новозеландского министра иностранных дел Нанаи Махуты."Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора", — указано в заявлении. Подробности не приводятся.Ранее Новая Зеландия ввела ограничительные меры против президента России Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших российских банков, военачальников и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыли въезд в страну и отказали в банковском обслуживании, а возможные счета заморозили. Принадлежащим им судам и самолетам, а также военным самолетам или кораблям правительств России и Белоруссии запретили пересечение новозеландской границы. С 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, украина, новая зеландия, россия, совет федерации рф, санкции
10:13 02.05.2022 (обновлено: 11:24 02.05.2022)
 
Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о санкциях против 170 российских сенаторов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике новозеландского министра иностранных дел Нанаи Махуты.
"Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора", — указано в заявлении. Подробности не приводятся.
Ранее Новая Зеландия ввела ограничительные меры против президента России Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших российских банков, военачальников и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыли въезд в страну и отказали в банковском обслуживании, а возможные счета заморозили. Принадлежащим им судам и самолетам, а также военным самолетам или кораблям правительств России и Белоруссии запретили пересечение новозеландской границы. С 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаУкраинаНовая ЗеландияРоссияСовет Федерации РФСанкции
 
 
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