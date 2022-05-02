10:13 02.05.2022 (обновлено: 11:24 02.05.2022)
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о санкциях против 170 российских сенаторов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против десятков российских сенаторов и нескольких компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине, говорится в коммюнике новозеландского министра иностранных дел Нанаи Махуты.
"Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора", — указано в заявлении. Подробности не приводятся.
Ранее Новая Зеландия ввела ограничительные меры против президента России Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших российских банков, военачальников и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыли въезд в страну и отказали в банковском обслуживании, а возможные счета заморозили. Принадлежащим им судам и самолетам, а также военным самолетам или кораблям правительств России и Белоруссии запретили пересечение новозеландской границы. С 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.